矢板明夫遇襲 日跨黨派台海和平研究會譴責暴力

日本跨黨派國會議員組成的「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」今天在東京召開成立後首次會議，針對印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭暴力攻擊事件發表共同聲明，強烈譴責以暴力打壓言論自由及跨境鎮壓的行為。

由石平、北村晴男、西田薰、橫田光弘，以及山田吉彥等跨黨派參眾議員組成的研究會「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」（簡稱台海和平研究會）下午在參議員會館召開會議，吸引20多名跨黨派國會議員參加。專精海洋政策的國民民主黨參議員山田吉彥就日本最南端的沖之鳥島、最東端的南鳥島、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的現況發表演講。

針對矢板明夫遇襲，該會也發表聲明表示，作為共享普世價值、長期關注台灣情勢的一員，該會在關注台灣警方調查及真相查明的同時，對以暴力打壓言論自由的行為感到強烈憤慨，並予以嚴正譴責；對跨境暴力事件的發生亦表達深切憂慮，重申任何以武力或暴力壓制言論自由的行為都絕不容許。

石平在接受媒體訪問時表示，對矢板明夫遭襲「感到非常震驚，也非常憤怒」。他指出，矢板是很有見解、很有正義感的言論人士，也是智庫負責人，矢板的言論與公共活動理應受到民主社會充分保障。

石平表示，目前尚不清楚施暴者背後是否有人指使，但事件發生於中國「民族團結進步促進法」施行後不久，「不得不令人懷疑，很可能是有組織、有計畫的行動，甚至涉及某個政權的陰謀」。

他強調，這起事件不只是對矢板明夫個人的侵害，更是對民主法治的挑戰，因此該會決定發表共同聲明予以譴責，並表明不會因暴力事件而退縮。「矢板先生說他絕對不退卻，他不退卻，我們也不會退卻，我們要和這些醜惡的勢力戰鬥到底。」

媒體詢問，身為第一位遭中國制裁的日本國會議員，是否擔心未來自身安全，甚至類似事件可能在日本發生，石平坦言「我不得不擔心」，但認為若因此停止正常活動，「就等於向流氓政權屈服」。

他表示，即使意識到存在安全風險，仍會依照自己的信念繼續從事應做的工作，「我不會害怕」。

山田在演說中指出，由於攸關日本專屬經濟區（EEZ）與海洋資源權益，他於2004年最早提出需證明沖之鳥島存在經濟活動，隨後該地建設觀測基地及燈塔，明確宣示日本主權；他也提到近期因為稀土資源開發而受到矚目的南鳥島，稱由於位處相對穩定的板塊，正在研議可以深挖坑洞，作為核廢料最終處置場。

至於釣魚台列嶼，山田表示，他曾多次前往附近海域，目睹日本海上保安廳與中國海警船對峙，也觀察到島上環境因為山羊數量暴增而惡化，且堆積許多不漂到島上的中國漁具垃圾，環境相當脆弱，因此提出從自然保育的角度出發，希望將附近劃設為海洋保護區，但面臨沖繩縣當局不願回應等阻礙。

山田主張，日本應持續透過海洋調查、基礎設施建設、自然保育及實際利用離島等方式，強化對沖之鳥島等離島的有效管理，同時提升自主防衛能力，以因應中國日益活躍的海洋活動及台海周邊安全挑戰。

北村晴男會後表示，日本前首相安倍晉三曾主張，國會議員外交不應落後於政府外交，而應走在前面。他認為，面對台海及印太局勢，國會議員更應主動向國際社會發聲、帶動輿論，並深化與台灣的合作。他呼籲更多國會議員加入「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」，擴大跨黨派力量。