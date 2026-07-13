快訊

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨

毒油風波！南僑驗出新一批 下游流向胖老爹、錢櫃等近百家

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威一路北上…北韓時隔6年將遭同名颱風侵襲 金正恩再迎防災考驗

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
北韓官媒朝中社2023年8月發布照片顯示，領導人金正恩視察遭卡努颱風重創的江原道北部安邊郡城鎮。路透
北韓官媒朝中社2023年8月發布照片顯示，領導人金正恩視察遭卡努颱風重創的江原道北部安邊郡城鎮。路透

颱風巴威12日登陸中國大陸浙江省後，多地傳出災情。目前巴威一路北上，估計逐漸轉向東北，14日出海穿越渤海灣後侵襲北韓。其實在2020年，也有個叫做「巴威」的颱風侵襲北韓。

回顧那些曾經侵襲北韓的颱風，「玲玲」颱風2019年9月先後侵襲南北韓，也是史上首個登陸北韓的颱風，造成北韓至少5死3傷。領導人金正恩當時更是痛罵官員不懂防颱。

第二個颱風「巴威」則在2020年8月侵襲北韓，當時正值新冠肺炎疫情，金正恩還特別召開勞動黨政治局會議，要求做好防颱措施。隨後梅莎、海神颱風接連侵襲，北韓蒙受災損，金正恩也下令重新檢視多項年度計畫。

到了2023年8月，卡努颱風重創北韓，金正恩斥責「不負責任」的官員未能預防災害發生，也特別捲起褲管走進災區田野視察災情。

如今時隔約6年後，同樣叫做「巴威」的颱風將再度侵襲北韓。

北韓 巴威 金正恩 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風侵襲浙江 陸發改委緊急撥1億人民幣災後重建

颱風巴威登陸中國 東北降豪雨釀災農作物被淹

「巴威」掃倒浙江千樹 京津冀降雨破紀錄 河南體感直逼50度

巴威侵襲台灣 恐連放3天颱風假？氣象署最新風雨預測「5縣市達標」

相關新聞

巴威一路北上…北韓時隔6年將遭同名颱風侵襲 金正恩再迎防災考驗

颱風巴威12日登陸中國大陸浙江省後，多地傳出災情。目前巴威一路北上，估計逐漸轉向東北，14日出海穿越渤海灣後侵襲北韓。其實在2020年，也有個叫做「巴威」的颱風侵襲北韓。

#MeToo運動也無法判哈維溫斯坦有罪？從潔西卡曼恩案看性暴力訴訟的司法阻礙

美國#MeToo運動始自2017年多名女性接連指控遭好萊塢知名製片人哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）性暴力對待，其中有幾名受害者選擇進一步提起司法訴訟，演員潔西卡．曼恩（Jessica Mann）就是其中一人。本文為人權工作者羅禮涵親赴美國，旁聽的潔西卡．曼恩訴哈維．溫斯坦的法庭觀察。

世足「維京划」熱潮！維京元素為何在挪威引發爭議？

挪威男子足球國家隊在暌違28年後重返2026美加墨世界盃舞台，激起了平時冷靜溫吞挪威人的熱血，全國上下從幼兒園到老人院，以及國會、軍隊到王室都加入了今年夏天最夯的「維京划」應援。在社群上只見挪威人隨時隨地都能展開維京划，甚至當看到馬路中間有人席地而坐準備維京划，其他挪威人就丟下腳踏車加入划船陣容，一群互不認識的人的生命就透過世足與維京划在奇妙的時空交會。挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）甚至在挪威戰勝巴西、進入前八強後，加入人群，一同划船慶祝。

為何逃廁所困死？曼谷27死惡火初步調查出爐 疑1原因釀禍

BBC報導，泰國曼谷一家熱門酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成27人死亡、63人受傷。起火原因目前仍未釐清，初步調查指向冷氣機電線短路，室內天花板的易燃裝飾也可能助長火勢迅速蔓延；多數死者被發現在廁所內，研判部分顧客因濃煙遮蔽視線，慌亂中誤闖廁所，反而受困死亡陷阱。

大阪市區狂冒肥美毒菇！日男被誘惑誤食送醫 專家眼睛一亮：可抗癌

據日媒關西電視台報導，大阪市中心的「靭公園」與「大阪城公園」近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。此菇外觀飽滿誘人卻暗藏劇毒，誤食會引發嚴重嘔吐、腹瀉及劇烈腸胃不適。大阪過去已有多起中毒案例，曾有一名50多歲男子在公園摘採後，因「看似美味」的誘惑而吃下肚，2小時後便劇烈腹痛與嘔吐。

只為幫晚餐加菜！日本犯罪族群變了 店家苦惱「銀髮族偷竊潮」

據日媒FNN報導，近年來福井縣的竊盜案急遽惡化，短短數年間增加超過1.5倍。當地大型連鎖賣場「Yamakishi朝日店」更發現，竊盜族群的年齡層出現變化。過去賣場主要防範青少年偷竊，如今高齡長者竟占了整體竊盜案的八成。此現象成了店家目前最頭痛的難題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。