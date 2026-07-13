巴威一路北上…北韓時隔6年將遭同名颱風侵襲 金正恩再迎防災考驗

挪威男子足球國家隊在暌違28年後重返2026美加墨世界盃舞台，激起了平時冷靜溫吞挪威人的熱血，全國上下從幼兒園到老人院，以及國會、軍隊到王室都加入了今年夏天最夯的「維京划」應援。在社群上只見挪威人隨時隨地都能展開維京划，甚至當看到馬路中間有人席地而坐準備維京划，其他挪威人就丟下腳踏車加入划船陣容，一群互不認識的人的生命就透過世足與維京划在奇妙的時空交會。挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）甚至在挪威戰勝巴西、進入前八強後，加入人群，一同划船慶祝。

2026-07-13 15:12