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巴威一路北上…北韓時隔6年將遭同名颱風侵襲 金正恩再迎防災考驗
颱風巴威12日登陸中國大陸浙江省後，多地傳出災情。目前巴威一路北上，估計逐漸轉向東北，14日出海穿越渤海灣後侵襲北韓。其實在2020年，也有個叫做「巴威」的颱風侵襲北韓。
回顧那些曾經侵襲北韓的颱風，「玲玲」颱風2019年9月先後侵襲南北韓，也是史上首個登陸北韓的颱風，造成北韓至少5死3傷。領導人金正恩當時更是痛罵官員不懂防颱。
第二個颱風「巴威」則在2020年8月侵襲北韓，當時正值新冠肺炎疫情，金正恩還特別召開勞動黨政治局會議，要求做好防颱措施。隨後梅莎、海神颱風接連侵襲，北韓蒙受災損，金正恩也下令重新檢視多項年度計畫。
到了2023年8月，卡努颱風重創北韓，金正恩斥責「不負責任」的官員未能預防災害發生，也特別捲起褲管走進災區田野視察災情。
如今時隔約6年後，同樣叫做「巴威」的颱風將再度侵襲北韓。
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