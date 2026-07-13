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一夜成火海…曼谷酒吧大火已奪32命 傷亡持續攀升25人搶救中
泰國首都曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的Rong Beer Na Lat Phrao酒吧發生大火，根據泰國公共電視台（Thai PBS），死亡人數已增至32人。
報導也引述曼谷市政府醫療服務部門的說法指出，這起事故共造成73人受傷，其中34人為男性，39人為女性。
目前仍有13人待在普通病房，另有25人在加護病房治療中。
當局表示，還有6名傷者的身份尚未查明。
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