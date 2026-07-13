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墨西哥驚傳連環車禍…貨車撞上事故現場釀10死 2名兒童罹難
墨西哥哈里斯科州（Jalisco）今天發生嚴重車禍，兩輛貨車先發生事故後，又有一輛貨車撞上事故現場多台車輛，造成包括兩名兒童在內至少10人死亡。
法新社報導，當局表示，事故發生在哈里斯科州與西部納耶瑞州（Nayarit）交界的奧斯托蒂帕基約鎮（Hostotipaquillo）附近。
納耶瑞州民防單位表示，當時公路人員正在處理稍早兩輛貨車碰撞的事故，結果第3台貨車高速衝撞靜止的車輛，釀成「更大規模事故」。
現場有兩輛貨車及3台其他車輛起火，墨西哥國家衛隊（National Guard）一輛巡邏車也在事故中受損。
根據哈里斯科州民防單位，10名罹難者中有2人未成年。
另有10人在這起事故中受傷，其中兩名國家衛隊成員傷勢嚴重，4名美國公民受輕傷。
墨西哥境內涉及貨車及巴士的致命交通事故時有所聞，原因經常是車輛維修不良、危險或疲勞駕駛。
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