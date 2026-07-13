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曼谷啤酒餐廳大火27死！家屬悲赴法醫所認屍 質疑逃生門遭鎖促徹查

中央社／ 曼谷13日專電
泰國曼谷啤酒餐廳大火造成27死、逾70傷，罹難者家屬今天前往泰國警察醫院法醫研究所辦理指認及領遺體手續。法新社
泰國曼谷啤酒餐廳大火造成27死、逾70傷，罹難者家屬今天前往泰國警察醫院法醫研究所辦理指認及領遺體手續。法新社

泰國曼谷啤酒餐廳大火造成27死、逾70傷，罹難者家屬今天前往泰國警察醫院法醫研究所辦理指認及領遺體手續，家屬神情哀傷，部分家屬質疑餐廳消防安全設施有缺失，要求當局徹查逃生門是否遭上鎖及建築安全等問題。

曼谷啤酒餐廳大火的罹難者遺體清晨被送往泰國皇家警察醫院法醫研究所，當局與志工組織在該地點設置服務櫃台，協助家屬辦理申請及諮詢。

法醫研究所上午開始聚集大批媒體，家屬陸續抵達，許多人神情哀傷地在服務處志工的接待下辦理手續，有人忍不住掩面哭泣，氣氛凝重。

堂姊在大火中失去生命的甘拉瓦（KanlayawatBunruangthong）受訪表示，家屬比對罹難者生前的活動軌跡、照片及隨身物品後，已確認27名罹難者之一是來自泰國東北部烏汶府（Ubon Ratchathani）的西提蓬（Sittipong Chaiyo）。

根據PPTV36電視台報導，甘拉瓦說，家屬已與警方完成相關程序，但依照法律規定，仍須等待死者母親自烏汶府趕赴曼谷提供DNA樣本，比對確認身分後，才能領回遺體辦理後事。

家屬表示，西提蓬約1個月前才到曼谷一家餐廳擔任服務生，平日工作勤奮，不常外出娛樂。事發當晚適逢休假，才與朋友相約到該餐廳聚會，未料遭遇火災喪命。

甘拉瓦表示，無論政府或業者提供多少賠償，都無法彌補家人失去至親的傷痛，呼籲警方詳細調查事故場所建築結構及消防安全措施，特別是外傳逃生門或緊急出口遭鎖住的說法是否屬實。

泰國郵報（Thai Post）報導，另一名罹難者的妹妹表示，警方已透過筆跡比對確認死者身分。

她說，火災發生前曾與哥哥及朋友在家聚會，接近午夜時哥哥獨自開車外出，未說明去向。

火災發生後，她連續撥打哥哥電話5次都無人接聽，第6次終於有人接起電話，告知發生火災，但當時仍無法確認哥哥安危。直到家屬趕抵現場，才得知哥哥已陳屍廁所內。

火災倖存者烏莎（Usa Thadsri）表示，她經常到該啤酒餐廳消費，事發當晚與4名朋友同行，她因到餐廳門口抽菸而逃過一劫，不久便看見屋頂冒出濃煙，火勢迅速蔓延，根本來不及返回救人。

她指出，同行5人中有3人生還，另外2名罹難者為一對育有幼子的夫妻。

此外，泰國樂團「Tosakan」27歲主唱迪恩（Din）的母親詹蘇達（Jansuda Tanla）今天也前往法醫研究所尋找兒子。

泰叻報（Thairath）報導，詹蘇達表示，截至目前仍無法確認兒子的蹤影，法醫告知尚未發現與兒子身分特徵相符的遺體，因此家屬將前往其他醫院繼續尋找。

詹蘇達與媒體分享兒子登台演出前兩人的最後一次對話，並回憶起他曾許下的一個承諾，指「未大學畢業也能把媽媽照顧好」。她說，兒子一直努力追逐歌唱夢想，且曾靠演出收入替家中償還約30萬至40萬泰銖債務，希望知道兒子消息的人能協助提供線索。

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泰國 曼谷 火災

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