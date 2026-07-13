熱浪襲英格蘭與威爾斯 研究估5、6月致逾2700死

一項今天發布的英國研究推估，5月與6月侵襲英格蘭及威爾斯的熱浪，導致超過2700人身亡。

法新社報導，倫敦帝國學院（Imperial CollegeLondon）、英國氣象局（Met Office）及倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and TropicalMedicine）專家運用天氣數據、氣候模型與關於熱浪期間超額死亡率的研究，據此得出前述推估。

英國與歐洲大部分地區於5月和6月經歷兩波空前熱浪，英格蘭這兩個月的最高溫也分別創下攝氏35.1度、攝氏37.7度新高紀錄。

英國氣象局氣候歸因研究團隊科學主管麥卡錫（Mark McCarthy）在這份研究中表示：「對英國與整個西歐而言，這兩波都是極端熱浪，尤其發生在一年中如此早的時節，更屬罕見。」

英國衛生安全局（UKHSA）也將根據近期熱浪期間的死亡紀錄，於未來幾週公布官方推估的高溫相關死亡人數。

隸屬英國衛生安全局的氣候與健康安全中心（Centre for Climate and Health Security）主任貝朗－福特（Lea Berrang-Ford）指出，今天所發布研究採用的模型「有助於說明與極端高溫相關的風險規模，以及氣候變遷對人類福祉構成日益加劇的威脅」。

這份研究推估，在英格蘭與威爾斯，高溫於5月21日至29日導致約550人死亡，6月18日至28日間更有將近2200人因高溫喪命。

研究作者也強調，在氣候變遷作用下，熱浪變得更加劇烈且頻繁。