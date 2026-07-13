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曼谷酒吧火災27死！救援志工徹夜搶救 目睹傷患「紅色變黑色」心碎

中央社／ 曼谷13日專電
曼谷啤酒餐廳昨天深夜發生爆燃大火，造成27人死亡、數十人受傷。法新社
曼谷啤酒餐廳昨天深夜發生爆燃大火，造成27人死亡、數十人受傷。法新社

雙眼布滿血絲的泰國志工斯里蓬一夜未眠，他昨天深夜接獲曼谷啤酒餐廳起火通報後，立即趕往現場搶救，將傷患送往醫院後又留在醫院協助，直到受訪時仍未返家休息；也有志工感嘆說，這是自己救援生涯中最困難的一次任務。

曼谷啤酒餐廳昨天深夜發生爆燃大火，造成27人死亡、數十人受傷。第一時間趕赴現場的救援志工、35歲的斯里蓬（Threephong）接受中央社記者訪問說，自己抵達現場時，現場一片混亂，不僅火勢尚未完全撲滅，還有人陸續從店內跑出，大批傷患倒臥現場等待救援，救援人員只能與時間賽跑。

他表示，當晚自己載送5名傷患前往醫院，其中一名女性全身約90%燒傷，屬於危急個案，由他親自送醫。

將傷患送醫後，斯里蓬又留在醫院協助約2個小時。他表示，當時醫院內同樣一片混亂，「非常忙、非常混亂」。

從事救援工作15年的斯里蓬受訪時已從昨晚忙到今天下午，雙眼布滿血絲，耗盡體力的疲憊寫在臉上。他說，自接獲通報後就一直沒有睡，也還沒有回家。

斯里蓬說：「我下班後又過來幫忙，希望盡可能提供協助。」在旁的其他志工紛紛稱他為「英雄」。

另一名40歲志工基拉提（Keerati Radinghin）約於今天凌晨0時30分抵達火災現場。他表示，自己當時正在待命，接獲通報後立刻駕駛救護車趕往現場。

基拉提也提到，凌晨抵達現場時一片混亂，因為最先抵達的救護車還不多，一下車就看到許多遭火燒傷的傷患，志工立即展開急救，同時聯繫醫院安排後送。

「大部分傷患都有燒傷，有些人的燒傷面積超過身體一半，救援難度極高」。基拉提抵達啤酒餐廳時火勢已撲滅，但現場到處都有人接受心肺復甦術(CPR)搶救，他自己看到接受CPR搶救的傷患就超過10人。

有約20年救援經驗的基拉提表示，這是自己救援生涯中最困難的一次任務，「這個案件比以前遇過的都困難得多，是一起大量傷亡事故」。

大型災難救援中，救援人員會依檢傷分類判斷傷患搶救順序，紅色代表需立即救治的危急個案，黑色則代表已無生命跡象或無法救治的個案。

基拉提沉重地說，「這次現場很多人從紅色變成黑色」，大部分傷患的燒傷面積很大，救援十分困難。

此外，有逾百年歷史的華僑報德善堂於1910年由12名華僑創立，長年投入賑災、濟弱扶傾及消防救護等工作。針對此次火災，報德善堂將向每名罹難者家屬發放2萬泰銖（約新台幣1萬9245元）慰問金。

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泰國 曼谷 火災

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