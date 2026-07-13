西班牙官員稱野火已獲控制 疏散人員可重返家園

西班牙官員今天表示，南部阿梅里亞省野火已獲控制，數百名撤離人員可以返回家園。

法新社報導，在天候轉趨有利下，這場野火已獲得控制。這場野火自9日爆發以來，已有約7000公頃土地淪為焦土。

安達盧西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno Bonilla）告訴媒體，火勢已受到控制，沒有繼續蔓延的危險。他形容這是「這場蔓延速度創紀錄的恐怖野火走向結束的開端」。

地方當局今天表示，一名93歲英國籍婦女因傷勢過重在醫院過世，野火釀成的死亡人數增至13人。

莫雷諾說，從阿梅里亞省（Almeria）野火災區撤離的約600人已於昨天晚間返回家園，其餘1000名撤離人員現在也將能分階段重返家園。

部分道路旁仍停放著遭燒毀的車輛，這場快速蔓延的野火一度以每分鐘高達100公尺的速度吞噬當地，造成民眾受困。

住在貝達爾（Bedar）的60歲英國公民薛林福特（James Shellingford）告訴法新社：「這簡直是毀滅，完全被摧毀了。過去也曾發生過野火，但沒有像這次這麼嚴重。」

33歲的比利時女子范莫爾（Lore Van Moll）當時正在附近的阿爾法克斯（Alfaix）探望父母，她表示，自己十分幸運，人沒有受傷，家人的房子也逃過一劫。

她告訴法新社：「你會意識到自己能平安無事是多麼幸運的一件事。」