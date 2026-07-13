日本「紅公主」等種苗屢遭外流 政府設專責管理機構

近期日本自行培育的農作物品種接連流向海外，農林水產省將成立新的種苗權利管理專責機構，代替品種開發者監控國內外未經授權的栽培行為，並推動在海外提起侵權訴訟。

日本共同社及「產經新聞」報導，農水省2025年進行的調查顯示，愛媛縣的高級柑橘「紅公主」（紅プリンセス）等約50種日本培育的農作物品種已流向中國和韓國，且在網路平台上遭公開販售。

「紅公主」是愛媛縣歷經近20年研發的高級柑橘品種，以果肉細緻、入口即化及甜味濃郁著稱，去年才正式上市販售，每顆售價約500日圓（約新台幣100元）。

然而，先前在中國的網路購物平台上，已經出現了販售「紅公主」苗木的賣家，每株售價約1000日圓（約新台幣197元）。

對此，日本農林水產省除了計畫在本次國會中修正「種苗法」之外，也將在8月底以前，透過設立新機構等措施加強管理。

這個新機構預計設立於日本國內，由熟悉智慧財產權法及農作物領域的專家組成。由於開發新品種的地方政府或個人農家，在種苗流出海外時常因語言及法律知識的不足，往往難以維護自身權利，因此這個新機構將代為處理相關事務，以減輕開發者的負擔。

此外，該機構也將敦促開發者以外的第三方在海外使用種苗時，須取得正式授權，並將收取的授權金投入新品種研發。同時，政府也正研議加強對國內種苗業者的管理。