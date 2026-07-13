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為何逃廁所困死？曼谷27死惡火初步調查出爐 疑1原因釀禍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國曼谷一家熱門酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成27人死亡、63人受傷。當局13日調查釐清具體起火原因。法新社
泰國曼谷一家熱門酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成27人死亡、63人受傷。當局13日調查釐清具體起火原因。法新社

BBC報導，泰國曼谷一家熱門酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成27人死亡、63人受傷。起火原因目前仍未釐清，初步調查指向冷氣機電線短路，室內天花板的易燃裝飾也可能助長火勢迅速蔓延；多數死者被發現在廁所內，研判部分顧客因濃煙遮蔽視線，慌亂中誤闖廁所，反而受困死亡陷阱。

當地12日晚間11時57分，曼谷恰圖恰區（Chatuchak）酒吧「拉拋啤酒屋」（Rong Beer Na Lat Phrao）發生火警，火勢從舞台附近竄起後迅速延燒，不僅造成酒吧停電，濃煙也迅速吞噬整個室內空間。

BBC引述曼谷防災減災部門初步調查指出，火災可能由冷氣機電線短路引起。

不過，曼谷郵報報導，泰國總理阿努廷引述當時正在表演的樂手說法稱，火勢從舞台上的斷路器竄起，隨後停電並發生爆炸。具體原因仍待當局進一步調查釐清。

現場一度傳出爆炸聲，顧客隨即在濃煙與火焰中四處逃竄。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，火勢沿著天花板朝前門方向延燒，顧客因此湧向場地後方的逃生出口。部分顧客因濃煙而迷失方向，誤闖廁所。

BBC報導指，許多人在廁所內及逃生出口前昏倒，也因此阻塞其他顧客的逃生路線。

查察提到，火勢沿著天花板裝飾迅速蔓延，塑膠燃燒產生的有毒濃煙則被受害者吸入。曼谷防災減災部門主管蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）表示，多數死者疑因吸入濃煙喪命。

這間酒吧持有合法執照，位於一棟單層混凝土建築內，也獲准舉辦音樂表演，並已於4月通過檢查。

目前酒吧已遭封鎖，入口外堆放破碎窗戶與家具，內部牆面、天花板及家具全被燻黑，部分天花板甚至剝落。當局承諾徹底調查起火原因、逃生出口是否受阻，以及酒吧消防與用電安全是否符合規定。

曼谷 泰國 BBC

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