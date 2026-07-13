曼谷酒吧大火27死 官員：逃生門遭雜物阻擋

泰國首都曼谷一家酒吧昨天晚間發生爆燃大火，造成27人喪生、數十人受傷。官員今天表示，逃生出口受阻，導致吸入濃煙的顧客無法及時逃離火場。

社群媒體上一則經路透社查證的現場影片可見，事故發生時，酒吧冒出大量濃煙，一道猛烈火舌突然自出入口橫向噴出，顧客尖叫逃命。事發當地時間昨天跨今天的午夜左右。

曼谷大都會管理局（Bangkok MetropolitanAdministration）防減災局（Department of DisasterPrevention and Mitigation）局長蘇里亞猜（SuriyachaiRawiwan）指出，這起事故發生在Rong Beer Na LatPhrao酒吧，另有63人受傷，其中22人傷勢危急，已送醫治療。

防災單位初步研判，火災起因為天花板內空調設備電線短路。

官員表示，根據生還者描述，起火點疑似在酒吧前方的舞台區，火勢迅速蔓延，導致許多人奔向後方的廚房和廁所區域。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）向媒體表示：「現場有兩個緊急出口，其中一個靠近廚房，但走道上堆滿啤酒箱。另一個出口則被桌子擋住，妨礙疏散。」

他也補充說：「我們還需要等鑑識人員進一步檢驗現場。」