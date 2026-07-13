快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷酒吧惡火27死22重傷 泰國近年重大火災總覽

中央社／ 曼谷13日綜合外電報導

泰國官員今天表示，泰國首都曼谷一家熱門酒吧發生猛烈大火，造成27人死亡，另有22人重傷。

路透社彙整泰國近年來其他火災事件，以及過去數十年間幾起重大火災如下：

● 2024年12月29日：曼谷深受背包客歡迎的觀光區附近一家飯店發生火災，造成來自美國、巴西與烏克蘭的3名外籍人士罹難。

● 2024年10月1日：一輛載著40多名師生參加校外教學的校車在首都曼谷郊外起火，造成至少23人死亡。

● 2023年7月30日：泰國南部與馬來西亞接壤的陶公府（Narathiwat）一家倉庫的爆竹煙火爆炸，造成12人死亡、100多人受傷。

● 2022年8月5日：位於曼谷東南方約180公里處的春武里府（Chonburi）梭桃邑區（Sattahip）MountainB夜店發生火災，造成至少13人死亡、35人受傷。

● 2021年7月5日：北欖府（Samut Prakan）一間工廠發生爆炸，造成一名消防人員殉職、29人受傷，另有數千人被迫疏散。

● 2009年1月1日：曼谷一家夜店發生火災，造成至少65人死亡，另有200多名參加慶祝跨年活動的人員受傷。

● 1997年7月11日：位於曼谷東南方200公里的巴達雅（Pattaya）一家16層樓高海濱飯店起火，造成至少90人罹難。官員表示，這起火災是由飯店一樓自助餐廳的瓦斯爆炸引起，火勢迅速蔓延。

● 1993年5月10日：佛統府（Nakhon Pathom）玩具廠開達工業（Kader Industrial）發生火災，造成188名工人罹難、近500人受傷。

曼谷 泰國 火災

延伸閱讀

曼谷酒吧大火27死22命危 樂手稱斷路器冒煙爆炸

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

曼谷酒吧大火27死63傷 陸駐泰使館：暫未發現中國公民遇難

曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所身亡

相關新聞

大阪市區狂冒肥美毒菇！日男被誘惑誤食送醫 專家眼睛一亮：可抗癌

據日媒關西電視台報導，大阪市中心的「靭公園」與「大阪城公園」近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。此菇外觀飽滿誘人卻暗藏劇毒，誤食會引發嚴重嘔吐、腹瀉及劇烈腸胃不適。大阪過去已有多起中毒案例，曾有一名50多歲男子在公園摘採後，因「看似美味」的誘惑而吃下肚，2小時後便劇烈腹痛與嘔吐。

只為幫晚餐加菜！日本犯罪族群變了 店家苦惱「銀髮族偷竊潮」

據日媒FNN報導，近年來福井縣的竊盜案急遽惡化，短短數年間增加超過1.5倍。當地大型連鎖賣場「Yamakishi朝日店」更發現，竊盜族群的年齡層出現變化。過去賣場主要防範青少年偷竊，如今高齡長者竟占了整體竊盜案的八成。此現象成了店家目前最頭痛的難題。

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

法新社報導，泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。火勢迅速沿天花板蔓延，許多顧客在濃煙與混亂中逃往後方廁所，卻因廁所沒有出口而受困身亡，再度引發外界對泰國娛樂場所安全法規及消防管理的疑慮。

中國海盜的「黃金時代」？從海盜史研究，看地方動態如何補足宏觀視角盲點

安樂博（Robert J. Antony）是歐美學界研究中國海盜史的先行者之一。他在九十年代已經指出，自1520至1810年之間，就海盜數量、破壞力以及他們的活躍範圍等方面而言，這段時期大可以被統稱為「中國海盜的黃金時代」（the golden age of piracy in China）。

曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的...

曼谷啤酒餐廳大火釀27死罹難者親友現場尋人接噩耗

泰國曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷，火勢撲滅後，場外仍聚集許多焦急等待消息的親友，有人拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。