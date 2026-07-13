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荷蘭考古隊發掘埃及南部古墓 估逾3000年歷史
埃及當局今天表示，考古學家在埃及南部城市勒克索（Luxor）附近，發現一座擁有3000年歷史的古墓。埃及政府目前致力推廣新考古成果，以扶持觀光產業。
法新社報導，根據埃及旅遊暨文物部說法，這座古墓的墓主被認定是一名叫做帕瑟（Paser）的男子，由荷蘭萊登大學（Leiden University）考古團隊在勒克索西岸的謝赫．阿布德．庫爾納（Sheikh Abd el-Qurna）墓地發現。
專家根據古墓內銘文的藝術風格研判，這座古墓可追溯至橫跨埃及第19與第20王朝的「拉美西斯時期」（Ramesside period）。
專家並指出，這座古墓位於一處已知墓葬遺址的東側，遵循新王國時期（西元前1570至1069年）底比斯私人墓葬的傳統格局。
古墓主體包含一個開放式庭院，由此通往一座外觀呈倒「T」字型的岩鑿祭廳，墓室則位於地面下方。
考古學家在庭院中發現多處保存完好的建築組件，包括一個用來放置墓葬石碑的泥磚台座，以及兩側有斜坡引道、通向入口的階梯。
墓室內部刻有提及帕瑟姓名的銘文，描繪他在神龕內祭拜各方神明，以及與妻子一同坐在祭品桌前的場景。
挖掘團隊表示，將繼續進行文件記錄與研究，以確認墓中安葬者的實際身分，並深入了解這座古墓的歷史與考古背景。
埃及政府目前致力推廣新考古成果，以扶持觀光業，觀光業是埃及重要的外匯收入來源。
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