大阪市區狂冒肥美毒菇！日男被誘惑誤食送醫 專家眼睛一亮：可抗癌

據日媒關西電視台報導，日本大阪市中心的「靭公園」與「大阪城公園」近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。此菇外觀飽滿誘人卻暗藏劇毒，誤食會引發嚴重嘔吐、腹瀉及劇烈腸胃不適。大阪過去已有多起中毒案例，曾有一名50多歲男子在公園摘採後，因「看似美味」的誘惑而吃下肚，2小時後便劇烈腹痛與嘔吐。

為何辦公大樓林立的都市公園會長滿毒菇？近畿大學農學部白坂憲章教授指出，綠褶菇易生長於含腐葉土的環境，且原生於溫暖地區，近年來受全球暖化影響，市區現蹤率攀升。加上今年雨水異常充沛，有別於過去幾年幾乎沒下雨的乾梅雨，大量降雨直接促成這次都市毒菇大爆發。

為防止民眾誤食，公園管理單位正積極派員「徒手拔除」，但專家坦言要徹底根除「根本不可能」。因為當蕈傘張開時，微小的孢子早已隨風散播，明年依然會在同地生長。面對難以斷絕的毒菇危機，大阪府強烈呼籲民眾，只要無法百分之百確認是食用菇，絕對「不摘採、不食用、不販售、不送人」。

雖然毒菇讓管理單位頭痛，立命館大學藥學部井之上浩一教授卻從中看見救命曙光。他正致力將毒菇成分應用於「癌症治療新藥」的開發，將毒菇磨成粉末，觀察其破壞肝癌、大腸癌及血液癌症細胞的效果。他期盼能「以毒攻毒、化毒為藥」，若能從人人避之唯恐不及的毒菇中提煉出抗癌解藥，將可為大量患者帶來全新的希望。