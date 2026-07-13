快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

大阪市區狂冒肥美毒菇！日男被誘惑誤食送醫 專家眼睛一亮：可抗癌

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪市中心近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。示意圖，非文中菇類。 圖／ingimage
日本大阪市中心近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。示意圖，非文中菇類。 圖／ingimage

據日媒關西電視台報導，日本大阪市中心的「靭公園」與「大阪城公園」近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。此菇外觀飽滿誘人卻暗藏劇毒，誤食會引發嚴重嘔吐、腹瀉及劇烈腸胃不適。大阪過去已有多起中毒案例，曾有一名50多歲男子在公園摘採後，因「看似美味」的誘惑而吃下肚，2小時後便劇烈腹痛與嘔吐。

為何辦公大樓林立的都市公園會長滿毒菇？近畿大學農學部白坂憲章教授指出，綠褶菇易生長於含腐葉土的環境，且原生於溫暖地區，近年來受全球暖化影響，市區現蹤率攀升。加上今年雨水異常充沛，有別於過去幾年幾乎沒下雨的乾梅雨，大量降雨直接促成這次都市毒菇大爆發。

為防止民眾誤食，公園管理單位正積極派員「徒手拔除」，但專家坦言要徹底根除「根本不可能」。因為當蕈傘張開時，微小的孢子早已隨風散播，明年依然會在同地生長。面對難以斷絕的毒菇危機，大阪府強烈呼籲民眾，只要無法百分之百確認是食用菇，絕對「不摘採、不食用、不販售、不送人」。

雖然毒菇讓管理單位頭痛，立命館大學藥學部井之上浩一教授卻從中看見救命曙光。他正致力將毒菇成分應用於「癌症治療新藥」的開發，將毒菇磨成粉末，觀察其破壞肝癌、大腸癌及血液癌症細胞的效果。他期盼能「以毒攻毒、化毒為藥」，若能從人人避之唯恐不及的毒菇中提煉出抗癌解藥，將可為大量患者帶來全新的希望。

毒菇 大阪 癌症 抗癌藥 日本

延伸閱讀

小學生搭旋轉飛椅「忘扣安全桿」 日遊樂園道歉：極度危險的疏失

去日本偶爾想吃健康點？內科醫狂讚7-11「70元神級減脂餐」：極度優秀

「好心」幫外國人帶超重行李…日女嘻笑發文 網砲轟：蠢到無可救藥

日本池袋遭生化恐攻？新地標爆「便便之亂」 量販店嘆：常有人來不及

相關新聞

大阪市區狂冒肥美毒菇！日男被誘惑誤食送醫 專家眼睛一亮：可抗癌

據日媒關西電視台報導，大阪市中心的「靭公園」與「大阪城公園」近期出現大量名為「綠褶菇」的野生毒菇。此菇外觀飽滿誘人卻暗藏劇毒，誤食會引發嚴重嘔吐、腹瀉及劇烈腸胃不適。大阪過去已有多起中毒案例，曾有一名50多歲男子在公園摘採後，因「看似美味」的誘惑而吃下肚，2小時後便劇烈腹痛與嘔吐。

只為幫晚餐加菜！日本犯罪族群變了 店家苦惱「銀髮族偷竊潮」

據日媒FNN報導，近年來福井縣的竊盜案急遽惡化，短短數年間增加超過1.5倍。當地大型連鎖賣場「Yamakishi朝日店」更發現，竊盜族群的年齡層出現變化。過去賣場主要防範青少年偷竊，如今高齡長者竟占了整體竊盜案的八成。此現象成了店家目前最頭痛的難題。

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

法新社報導，泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。火勢迅速沿天花板蔓延，許多顧客在濃煙與混亂中逃往後方廁所，卻因廁所沒有出口而受困身亡，再度引發外界對泰國娛樂場所安全法規及消防管理的疑慮。

中國海盜的「黃金時代」？從海盜史研究，看地方動態如何補足宏觀視角盲點

安樂博（Robert J. Antony）是歐美學界研究中國海盜史的先行者之一。他在九十年代已經指出，自1520至1810年之間，就海盜數量、破壞力以及他們的活躍範圍等方面而言，這段時期大可以被統稱為「中國海盜的黃金時代」（the golden age of piracy in China）。

曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的...

曼谷啤酒餐廳大火釀27死罹難者親友現場尋人接噩耗

泰國曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷，火勢撲滅後，場外仍聚集許多焦急等待消息的親友，有人拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。