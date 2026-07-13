只為幫晚餐加菜！日本犯罪族群變了 店家苦惱「銀髮族偷竊潮」

據日媒FNN報導，近年來日本福井縣的竊盜案激增，短短數年間增加超過1.5倍。當地大型連鎖賣場「Yamakishi朝日店」更發現，竊盜族群的年齡層出現變化。過去賣場主要防範青少年偷竊，如今高齡長者竟占了整體竊盜案的八成，此現象成了店家目前最頭痛的難題。

這波「高齡犯罪潮」的根本原因，主要與持續惡化的物價通膨有關。不少高齡竊賊落網後無奈供稱，偷竊單純是為了「加菜」、籌措今晚的晚餐。在犯案手法上，某些高齡竊賊會先在食品區挑選好商品，接著將推車推到人潮少、無監視器的死角，再偷偷將物品塞進隨身的環保袋中。除了食品，單件高達2萬日圓（約台幣4千元）的「風扇工作服」也是目標，甚至曾發生架上貨品被一次搬空的慘劇。

面對防不勝防的長輩竊賊，店家不得不祭出重拳防範。針對高價商品，賣場直接在貨架加裝柵欄與鎖頭，顧客須請店員開鎖才能拿。同時密集增設監視器消除死角，並聘請便衣保全在店內來回巡邏。此外，賣場更不斷廣播提醒：「結帳前請將環保購物袋保持摺疊狀態」，藉此防堵有心人士利用自備購物袋行竊。

但是，這些預防措施的實際效果卻相當有限。店家無奈表示，為了防竊，賣場耗費了大量人力與保全成本，但每個月至少會發生一次竊案，始終無法完全杜絕。賣場負責人感嘆，偷竊對店家營運來說已是攸關存亡的危機，雖然難以讓犯罪率歸零，但也只能咬牙繼續防範。