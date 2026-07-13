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曼谷酒吧大火27死22命危 樂手稱斷路器冒煙爆炸

中央社／ 曼谷13日綜合外電報導

泰國官員今天表示，首都曼谷一家熱門的酒吧發生劇烈火災，造成27人死亡、63人受傷，其中22人命危。現場樂手說，舞台附近的斷路器冒煙後，現場電力中斷並發生爆炸

路透社報導，這場火災是在昨天當地時間晚間11時57分爆發，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）視察火災現場時表示：「我們已尋獲27具遺體，其他人正被送到醫院。」

他說，根據生還者描述，這家位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的酒吧發生火災後，濃煙迅速瀰漫整個空間，迫使許多人跑到靠近洗手間的後方區域，但那裡並未設置逃生出口。

他說，現場的樂手描述「舞台附近的斷路器先是冒煙，隨後電力中斷並發生爆炸」。

曼谷大都會管理局（Bangkok MetropolitanAdministration）防減災局（Department of DisasterPrevention and Mitigation）局長蘇里亞猜（SuriyachaiRawiwan）說，這起事件中另有63人受傷送醫。他告訴路透社：「死亡人數穩定維持在27人。」

蘇里亞猜指出，目擊者說，火苗是從酒吧舞台前方竄起，等到救援人員抵達事故現場時，火勢已吞噬整個區域。他又說：「我們必須等待警方進行調查。」

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）向媒體表示，受傷住院的人員中，有22人情況危急。他說：「火勢迅速蔓延，甚至延燒到天花板。濃煙可能是造成人員死亡的主因。」

查察補充說，有多名罹難者是在逃生口附近被發現的，有關當局認為可能有障礙物擋住出口。

路透社取得的緊急救援人員隨身攝影機畫面顯示，消防人員戴著氧氣面罩，手持手電筒在黑暗的RongBeer Na Lat Phrao酒吧殘骸中尋找生還者。

畫面可見數名罹難者倒臥在酒吧洗手間附近的地板上，同時救援人員抬著擔架進入現場。影片還拍到似乎是遭火災損毀的主廳，裡面的吧檯與凳子依然清晰可見。

查察說，這家酒吧已取得相關許可證且設有緊急出口，但當時火勢迅速蔓延，煙霧瀰漫整個空間，可能導致顧客難以逃生。

現場一名樂團成員告訴當地媒體，當時燈光暫時熄滅後，煙霧瞬間瀰漫整個空間，接著發生巨大爆炸並引發火災。

他告訴媒體：「爆炸發生後，我沒有看到有人逃得出去，大多數的人都倒在地上求救。」他頭部仍包著繃帶，並未透露自己的姓名。

他說：「我從舞台往門口跑，大約有5公尺的距離。現場一片漆黑且煙霧瀰漫，根本吸不到氧氣。」

寮國觀光客庫蒂拉特（Kan Kutirat）告訴法新社：「我聽到裡面有很多人大聲尖叫，現場一片混亂。」

他在臉書（Facebook）分享一段經法新社核實的影片，畫面顯示火勢從門口竄出時，酒吧客人紛紛跑到街上，其中幾個人的衣服還著火。

庫蒂拉特說，昨天晚上10時左右，他獨自在酒吧喝酒時，他注意到舞台附近有煙冒出。他說：「我以前從未經歷過這樣的事。當時的畫面還在我腦海裡揮之不去。」

他說，他協助將一名女子從酒吧抬出。他在貼文中補充說：「我只能救出一個人。我已經盡力了。我很抱歉。」

美聯社報導，歌手蘇坎亞（SukanyaWongwongwai）表示，她在附近表演時聽到火災消息，由於她有多名樂團成員在那家酒吧表演，她急忙跑到現場。她說，其中一名團員罹難，另有3人住院，還有一人下落不明。

她說：「根據我從在場人士那聽到的情況，火災剛發生時，現場一片漆黑。當時電力中斷、煙霧瀰漫，他們無法找到其他人的下落。」

曼谷 爆炸 泰國

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