曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的大量濃煙迅速充滿密閉空間，導致吸入濃煙中毒窒息，估計近9成傷亡與此有關。

泰國曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳凌晨發生火災，曼谷郵報（Bangkok Post）等泰媒報導，消防人員指出，許多罹難者被發現倒臥在廁所。

佛拉卡隆區（Phra Khanong）消防局主任恰克里特（Chakkrit）接受中央社訪問時表示，此次火災會如此嚴重是因為大部分的罹難者並非直接遭火焰燒死，而是吸入大量濃煙致命。

他指出，火災燃燒過程中產生大量濃煙，而餐廳屬於密閉式建築，煙霧迅速在室內累積，使受困民眾難以逃生，多數傷亡與吸入濃煙有關。

恰克里特表示，依現場情況研判，近9成傷亡與吸入濃煙有關，至於部分嚴重燒傷者，則可能是在逃生過程中經過火勢蔓延區域，遭火焰灼傷。

啤酒餐廳外，一名尋找失聯友人的女子素甘雅（Sukanya Wongwongwai）則向中央社轉述救援人員的說法指出，「餐廳內部空間相對密閉，救援人員打破玻璃進入後，空氣瞬間灌入，火勢迅速竄升」。不過，此說法仍有待火災調查單位證實。

另外，在現場視察的曼谷市長查察（ChadchartSittipunt）則表示，火災發生時現場一片混亂，大量濃煙使民眾難以逃生，但確切的起火原因，仍有待相關人員調查釐清。

他告訴中央社：「警方正在調查起火原因及內部問題，我們必須等待他們的調查結果。」