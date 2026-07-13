快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

中央社／ 曼谷13日專電
曼谷一家啤酒餐廳今凌晨發生大火，造成至少30人遇難，警消人員在現場調查起火原因。 路透社
曼谷一家啤酒餐廳今凌晨發生大火，造成至少30人遇難，警消人員在現場調查起火原因。 路透社

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的大量濃煙迅速充滿密閉空間，導致吸入濃煙中毒窒息，估計近9成傷亡與此有關。

泰國曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳凌晨發生火災，曼谷郵報（Bangkok Post）等泰媒報導，消防人員指出，許多罹難者被發現倒臥在廁所。

佛拉卡隆區（Phra Khanong）消防局主任恰克里特（Chakkrit）接受中央社訪問時表示，此次火災會如此嚴重是因為大部分的罹難者並非直接遭火焰燒死，而是吸入大量濃煙致命。

他指出，火災燃燒過程中產生大量濃煙，而餐廳屬於密閉式建築，煙霧迅速在室內累積，使受困民眾難以逃生，多數傷亡與吸入濃煙有關。

恰克里特表示，依現場情況研判，近9成傷亡與吸入濃煙有關，至於部分嚴重燒傷者，則可能是在逃生過程中經過火勢蔓延區域，遭火焰灼傷。

啤酒餐廳外，一名尋找失聯友人的女子素甘雅（Sukanya Wongwongwai）則向中央社轉述救援人員的說法指出，「餐廳內部空間相對密閉，救援人員打破玻璃進入後，空氣瞬間灌入，火勢迅速竄升」。不過，此說法仍有待火災調查單位證實。

另外，在現場視察的曼谷市長查察（ChadchartSittipunt）則表示，火災發生時現場一片混亂，大量濃煙使民眾難以逃生，但確切的起火原因，仍有待相關人員調查釐清。

他告訴中央社：「警方正在調查起火原因及內部問題，我們必須等待他們的調查結果。」

曼谷 泰國 火災

延伸閱讀

曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所身亡

泰男女半裸倒斃車內！疑車震後熟睡未熄火 一氧化碳中毒釀禍

打電動打到被雷劈…美13歲少年房內遭閃電擊中 奇蹟毫髮無傷

新北醉男開瓦斯、潑汽油揚言縱火 警壓制送辦

相關新聞

中國海盜的「黃金時代」？從海盜史研究，看地方動態如何補足宏觀視角盲點

安樂博（Robert J. Antony）是歐美學界研究中國海盜史的先行者之一。他在九十年代已經指出，自1520至1810年之間，就海盜數量、破壞力以及他們的活躍範圍等方面而言，這段時期大可以被統稱為「中國海盜的黃金時代」（the golden age of piracy in China）。

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

法新社報導，泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。火勢迅速沿天花板蔓延，許多顧客在濃煙與混亂中逃往後方廁所，卻因廁所沒有出口而受困身亡，再度引發外界對泰國娛樂場所安全法規及消防管理的疑慮。

曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的...

曼谷啤酒餐廳大火釀27死罹難者親友現場尋人接噩耗

泰國曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷，火勢撲滅後，場外仍聚集許多焦急等待消息的親友，有人拿...

南韓尋獲失聯水手遺體 靠近兩韓海上邊界

南韓海軍表示，週末期間海上值勤時失聯的水手，已於今天凌晨在兩韓海上邊界附近尋獲遺體

希臘 善用太空科技抗野火 導入熱感測衛星偵測

希臘運用太空科技對抗野火，是首個將熱感測衛星整合於消防系統的國家。傳統衛星只能偵測大型火災，但這類低軌衛星可監測直徑最小4公尺的火災，火警將伴隨AI數據送達相關單位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。