快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

巴黎近郊楓丹白露森林大火 首度調派滅火機馳援

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

法國巴黎近郊昨天傍晚發生森林大火，當局緊急調派2架空中滅火機趕赴滅火。官員今天凌晨表示，火勢迅速延燒逾800公頃且仍在蔓延，法國南北向主要幹道A6高速公路部分封閉。

法新社報導，這場大火恰逢7月14日法國國慶日前夕，同時也是夏季旅遊旺季的第一個週末，附近的高速公路及通往法國東南部的高速鐵路線沿線都受到影響，更讓飽受最新一波熱浪的巴黎民眾雪上加霜。

據相關當局說法，這場大火的火勢「相當猛烈」且「規模異常大」，起火點位於巴黎東南方約60公里、幅員廣大的楓丹白露（Fontainebleau）森林，這裡過去曾是皇家獵場，如今則有多個村莊座落於此。

入夜後，空中滅火機也被迫暫停作業，目前共有約400名消防人員投入滅火。

塞納-馬恩省（Seine-et-Marne）消防局表示，鄰近的瓦杜埃（Vaudoue）村已撤離約15戶居民，消防人員也正設法保護周邊數個城鎮。

負責督導此次滅火行動的官員康普塔（OlivierCompta）指出，若非有滅火機協助，其他村莊恐怕早就被迫撤離。

法國全國消防員聯合會的布羅卡迪（Eric Brocardi）表示，滅火機平時多在較為乾燥炎熱的法國南部待命，這是首次調派滅火機前往巴黎地區協助滅火；此外，另有2架消防直升機和1架觀測機在現場協助撲滅火勢。

法國國家鐵路公司（SNCF）昨晚表示，抵達或離開巴黎里昂車站（Gare de Lyon）的列車，延誤時間最長達6小時。

巴黎及法國其他多數地區正在歷經5月以來的第3波熱浪，火災風險大增。據比利時、英國、法國和西班牙估計，這3波熱浪已使多個歐洲國家接連打破高溫紀錄，並造成數千人超額死亡。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）辦公室宣布，他今天將前往楓丹白露森林視察，並稱今年以來法國已有1.7萬公頃森林遭野火燒毀，待統計完成後，總燒毀面積恐達2.5萬公頃，「是2025年同期的2倍」。

巴黎 熱浪 法國

延伸閱讀

好讀周報／閣樓變烤箱！歐洲熱浪強襲 巴黎「危險空間」死亡風險高4倍

熱浪席捲法國 自由車賽程縮短 艾菲爾周末提早打烊

德今年已逾5000人熱死 8成逾75歲 西班牙氣溫創112年新高

世足賽／與摩洛哥球迷在巴黎和平相處 法國人：我們展現良好素養

相關新聞

中國海盜的「黃金時代」？從海盜史研究，看地方動態如何補足宏觀視角盲點

安樂博（Robert J. Antony）是歐美學界研究中國海盜史的先行者之一。他在九十年代已經指出，自1520至1810年之間，就海盜數量、破壞力以及他們的活躍範圍等方面而言，這段時期大可以被統稱為「中國海盜的黃金時代」（the golden age of piracy in China）。

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

法新社報導，泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人命危。火勢迅速沿天花板蔓延，許多顧客在濃煙與混亂中逃往後方廁所，卻因廁所沒有出口而受困身亡，再度引發外界對泰國娛樂場所安全法規及消防管理的疑慮。

曼谷啤酒餐廳大火27死 消防主任：9成傷亡與濃煙有關

泰國曼谷一間啤酒餐廳今天凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷。消防人員表示，多數罹難者並非死於火焰，而是因火災產生的...

曼谷啤酒餐廳大火釀27死罹難者親友現場尋人接噩耗

泰國曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷，火勢撲滅後，場外仍聚集許多焦急等待消息的親友，有人拿...

南韓尋獲失聯水手遺體 靠近兩韓海上邊界

南韓海軍表示，週末期間海上值勤時失聯的水手，已於今天凌晨在兩韓海上邊界附近尋獲遺體

希臘 善用太空科技抗野火 導入熱感測衛星偵測

希臘運用太空科技對抗野火，是首個將熱感測衛星整合於消防系統的國家。傳統衛星只能偵測大型火災，但這類低軌衛星可監測直徑最小4公尺的火災，火警將伴隨AI數據送達相關單位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。