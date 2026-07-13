巴黎近郊楓丹白露森林大火 首度調派滅火機馳援

法國巴黎近郊昨天傍晚發生森林大火，當局緊急調派2架空中滅火機趕赴滅火。官員今天凌晨表示，火勢迅速延燒逾800公頃且仍在蔓延，法國南北向主要幹道A6高速公路部分封閉。

法新社報導，這場大火恰逢7月14日法國國慶日前夕，同時也是夏季旅遊旺季的第一個週末，附近的高速公路及通往法國東南部的高速鐵路線沿線都受到影響，更讓飽受最新一波熱浪的巴黎民眾雪上加霜。

據相關當局說法，這場大火的火勢「相當猛烈」且「規模異常大」，起火點位於巴黎東南方約60公里、幅員廣大的楓丹白露（Fontainebleau）森林，這裡過去曾是皇家獵場，如今則有多個村莊座落於此。

入夜後，空中滅火機也被迫暫停作業，目前共有約400名消防人員投入滅火。

塞納-馬恩省（Seine-et-Marne）消防局表示，鄰近的瓦杜埃（Vaudoue）村已撤離約15戶居民，消防人員也正設法保護周邊數個城鎮。

負責督導此次滅火行動的官員康普塔（OlivierCompta）指出，若非有滅火機協助，其他村莊恐怕早就被迫撤離。

法國全國消防員聯合會的布羅卡迪（Eric Brocardi）表示，滅火機平時多在較為乾燥炎熱的法國南部待命，這是首次調派滅火機前往巴黎地區協助滅火；此外，另有2架消防直升機和1架觀測機在現場協助撲滅火勢。

法國國家鐵路公司（SNCF）昨晚表示，抵達或離開巴黎里昂車站（Gare de Lyon）的列車，延誤時間最長達6小時。

巴黎及法國其他多數地區正在歷經5月以來的第3波熱浪，火災風險大增。據比利時、英國、法國和西班牙估計，這3波熱浪已使多個歐洲國家接連打破高溫紀錄，並造成數千人超額死亡。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）辦公室宣布，他今天將前往楓丹白露森林視察，並稱今年以來法國已有1.7萬公頃森林遭野火燒毀，待統計完成後，總燒毀面積恐達2.5萬公頃，「是2025年同期的2倍」。