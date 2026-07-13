曼谷啤酒餐廳大火釀27死罹難者親友現場尋人接噩耗

泰國曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生大火，造成27人死亡、18人受傷，火勢撲滅後，場外仍聚集許多焦急等待消息的親友，有人拿照片向救難人員確認親友狀況，也有人現場得知親友罹難後悲痛欲絕，氣氛哀戚。

今天清晨時分，遭祝融吞噬的啤酒餐廳旁仍站著滿臉焦急的民眾，其中一名女子的姊姊與姐夫皆不幸在這場大火中失去生命，她與男友站在路邊，拿著毛巾掩面哭泣。

女子的男友不願具名，他告訴中央社，女友的姊姊平時常到這間啤酒餐廳與朋友聚會，沒想到會發生這樣的事。他說：「我不知道今天是不是有什麼特殊活動，但很可能只是平常的聚會罷了。真的很難相信，他們就這樣離開了。」

男子向中央社透露，女友的姊姊與姊夫育有2子，「這是最令人痛心的事」。

另一名事發後趕到現場的駐唱歌手素甘雅（SukanyaWongwongwai）表示，她當時正在附近表演，因有多名樂團成員在起火的啤酒餐廳演出，得知火災消息後，就立即趕往現場了解情況。

她指出，有1名團員不幸罹難、另3人受傷送醫，有1人更一度失聯，並說，「天亮後，就會去醫院探望朋友」。

素甘雅告訴中央社，據事發時人在啤酒餐廳內的朋友轉述，火勢蔓延迅速，從發現異常到火勢全面蔓延約1分鐘，「火災發生後現場一片漆黑，不僅停電，濃煙也迅速瀰漫，大家根本無法看清彼此的位置，也無法尋找其他人。」

她轉述朋友說法指出，現場還傳出爆炸聲，許多人根本來不及反應。

一名事發當下在附近執勤的警衛表示，火災發生得非常突然，「看到很多人從啤酒餐廳跑出來，一時之間也不知道發生什麼事。」

中央社記者實地觀察，啤酒餐廳大火後，裡面的桌椅幾乎都被燒得焦黑，大門旁有多扇玻璃窗破裂。另外，餐廳後門外的空地則散落著鞋子和多件員工圍裙。

這起嚴重火災發生於當地時間約午夜（台灣時間凌晨1時），地點位於曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳，火勢大約在半小時後撲滅，已造成27人死亡、18人受傷。死者包括9名男性和18名女性。相關人員正調查釐清起火原因。