南韓尋獲失聯水手遺體 靠近兩韓海上邊界

南韓海軍表示，週末期間海上值勤時失聯的水手，已於今天凌晨在兩韓海上邊界附近尋獲遺體。

路透社報導，海軍指出，一名水手日前自一艘在南韓東部海域巡邏的軍艦失聯，軍方隨後展開搜救行動，最終在距離東部沿岸外約52公里的海域尋獲遺體。

海軍聲明未提供這名水手失蹤的具體細節。

南韓此前曾向北韓請求協助，並希望若這名水手漂流越過所謂「北方限界線」（NLL）的海上界線，能協助將人送返。

1953年韓戰結束後，南北韓軍方在劃定的海上及陸地邊界地區長期處於緊張對峙狀態。

2020年，一名南韓海洋水產部官員自西部海域一艘巡邏船失蹤後，漂流越過海上邊界，遭北韓軍人射殺。

北韓事後罕見地為此事件道歉。但近年來兩韓關係急速惡化，平壤當局已中斷與南韓的所有通訊管道。