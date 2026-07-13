聽新聞
0:00 / 0:00
極端高溫成隱形殺手 歐洲熱浪釀逾萬人超額死亡
官方數據顯示，破紀錄熱浪6月下旬席捲西歐的期間，歐洲各國通報超過1萬例超額死亡。
路透社報導，根據由歐洲疾病預防管制中心（ECDC）與世界衛生組織（WHO）支持的監測網絡EuroMOMO公布的數據，絕大多數超額死亡病例（逾9000人）為65歲以上族群。
極端高溫會引發中暑或加劇心血管及呼吸道疾病進而致死，其中高齡族群是最脆弱的群體之一。
負責主辦EuroMOMO的丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）主任醫師韋斯特加德（LasseVestergaard）告訴路透社：「在一年的這個時候出現如此高的超額死亡人數很不尋常，這個數字真的很高。」
韋斯特加德還說：「除了極端高溫外，很難用其他原因來解釋如此高的超額死亡率。」
科學家指出，若非人為活動引起的氣候變遷，這場6月下旬的熱浪「幾乎不可能」發生，而氣候變遷正讓熱浪變得更加頻繁且劇烈。
這些數據匯集自歐洲27國死亡統計資料，包含6月22日至28日熱浪在法國、西班牙、英國等國達到巔峰期間，各種原因引起的超額死亡，不僅限於高溫相關的案例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。