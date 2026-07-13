極端高溫成隱形殺手 歐洲熱浪釀逾萬人超額死亡

官方數據顯示，破紀錄熱浪6月下旬席捲西歐的期間，歐洲各國通報超過1萬例超額死亡。

路透社報導，根據由歐洲疾病預防管制中心（ECDC）與世界衛生組織（WHO）支持的監測網絡EuroMOMO公布的數據，絕大多數超額死亡病例（逾9000人）為65歲以上族群。

極端高溫會引發中暑或加劇心血管及呼吸道疾病進而致死，其中高齡族群是最脆弱的群體之一。

負責主辦EuroMOMO的丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）主任醫師韋斯特加德（LasseVestergaard）告訴路透社：「在一年的這個時候出現如此高的超額死亡人數很不尋常，這個數字真的很高。」

韋斯特加德還說：「除了極端高溫外，很難用其他原因來解釋如此高的超額死亡率。」

科學家指出，若非人為活動引起的氣候變遷，這場6月下旬的熱浪「幾乎不可能」發生，而氣候變遷正讓熱浪變得更加頻繁且劇烈。

這些數據匯集自歐洲27國死亡統計資料，包含6月22日至28日熱浪在法國、西班牙、英國等國達到巔峰期間，各種原因引起的超額死亡，不僅限於高溫相關的案例。