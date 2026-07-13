曼谷啤酒餐廳深夜大火至少30死 多人受困廁所身亡
泰國曼谷恰圖恰市集附近一間啤酒餐廳今天凌晨發生火災，已造成至少30人死亡。泰國總理阿努廷稍早趕赴現場了解救災情況。
這起火災發生於當地時間今天凌晨0時（台灣時間凌晨1時）左右，地點位於曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳。
據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，事發時，餐廳內擠滿顧客，火勢迅速蔓延。消防人員接獲通報後趕往現場搶救，並協助疏散民眾，多名傷者被送往附近醫院治療。
網路流傳的現場影片顯示，餐廳陷入火海，民眾驚慌逃生，警消人員則在路邊為傷者進行急救。
泰國公共電視台引述救援單位表示，截至目前已至少30人死亡，其中已辨識出17名女性及8名男性，其餘罹難者身分仍待確認。
報導指出，多數罹難者被發現受困於餐廳廁所內。火勢約在45分鐘後獲得控制，警方正調查起火原因。
阿努廷（Anutin Charnvirakul）稍早已抵達事故現場，聽取救災簡報。
泰國過去也曾發生過類似悲劇。
2022年，泰國東部一家音樂酒吧發生火災，造成14人死亡。
更早前，2009年元旦曼谷珊迪卡酒吧（Santika）凌晨發生大火，造成66人死亡。當時火災是因室內燃放煙火所致。
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