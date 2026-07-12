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中國人在東京車站前攬客被逮 涉經營非法白牌計程車

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本東京警視廳丸之內署日前依涉嫌違反「道路運送法」，以現行犯逮捕一名經營非法白牌計程車的42歲中國籍系統工程師。當時他正在東京車站前攬客，被正在巡邏的警員當場發現。

日本共同社及「產經新聞」今天報導，這名中國籍嫌犯現居於東京港區。報導指出，嫌犯涉嫌於10日下午5時左右，在東京車站前與3名美國籍遊客談妥付費載客服務，並將乘客載往東京都品川區的飯店。嫌犯目前否認罪名。

警方補充，這名嫌犯向乘客收取的費用，比一般車資高出約1成。

此外，這名嫌犯的居留資格為「高度專門職」。這項居留資格主要是為了引進具高度專業能力的外國人才，相較於一般就業簽證，享有更寬鬆的活動限制。

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