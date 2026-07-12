快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利西西里火山測無人機 德團隊盼更準預測噴發

中央社／ 義大利伏卡諾港12日綜合外電報導

德國研究團隊近期在義大利西西里島外海的伏卡諾島（Vulcano）測試無人機監測火山氣體的新技術，希望藉由更精準、安全地測量火山噴出的氣體成分，提高預測火山噴發的能力。

法新社報導，伏卡諾島的大火山口（Grand Crater）上次噴發已是19世紀末，儘管火山至今仍持續釋放大量火山氣體，遊客目前仍可沿著火山口步道參觀。

在宛如月球表面的荒涼地貌中，炙熱的火山氣體與硫磺煙霧四處飄散，也成為研究人員測試新技術的理想場域。

雖然無人機已應用於火山監測約15年，科學家如今希望進一步發展更精準、風險更低的氣體測量技術。

德國慕尼黑工業大學（Technical University ofMunich）團隊這次首度在火山環境測試新系統，透過地面感測器發射雷射光束，再由最遠60公尺外的無人機反射訊號，藉此分析火山氣體濃度。

無人機只需依預設路線飛行10至15分鐘，系統便能繪製出氣體濃度地圖，如此一來，感測器無須直接暴露於具腐蝕性的火山氣體中，可降低設備損耗，也減少頻繁重新校正的需求。

另一支來自德國美因茲大學（Johannes GutenbergUniversity Mainz）的團隊，則利用一架被稱為「蒂娜」（Tina）、重達2.5公斤的無人機，搭載感測器直接飛入高溫達攝氏100至140度的火山噴氣孔（fumaroles）上方，量測空氣中的氣體、懸浮微粒等物質。

與這支團隊合作的法國國家科學研究中心（CNRS）研究員羅伯茲（Tjarda Roberts）表示，測量火山氣體除了有助了解火山噴發對大氣的影響，更重要的是，火山噴發前氣體成分往往會發生變化，因此可望成為預警的重要依據。

她指出，地底熔岩往地表上升時，壓力愈大，通常釋放的氣體量也愈多，因此持續監測氣體變化，有助掌握火山活動。

研究人員表示，無人機最大的優勢在於機動性高，可依火山氣體飄散方向迅速調整飛行路徑，也讓研究人員不必親自進入高溫且充滿有毒氣體的危險區域。

羅伯茲說，伏卡諾島目前沒有立即噴發的風險，但世界上仍有不少活火山無法徒步抵達山頂；透過無人機，研究人員便能在不危及人身安全的情況下完成量測。

結束伏卡諾島的試驗後，這套無人機系統接下來將前往西西里島東部、近日再度噴發的活火山埃特納火山（Mount Etna）測試這套系統，進一步驗證它監測火山氣體與預測噴發的能力。

義大利 德國 無人機

延伸閱讀

航特部測試無人機標定 專家：美軍在台聯訓小組促成

中央氣象署：順利完成巴颱風飛機追風觀測

日本測試火箭升空又著陸 盼重複使用以削減成本

科學人／三位一體核試驗80年後…當地發現紅色「賢者之石」

相關新聞

去日本旅遊小心！京都圓光寺驚現野生巨熊 專家曝：千萬別轉頭跑

國人喜愛造訪的日本京都近日驚傳野生黑熊現蹤。綜合日媒報導，位於京都市左京區、以紅葉與庭園景觀聞名的百年古剎「圓光寺」，11日上午有巨熊在寺院境內出沒，一名正在帶隊的觀光旅行團導遊目擊後嚇得緊急通報，地方警署隨即出動大批警力奔赴現場擴大巡邏搜山，並對周邊住宅區及觀光客發出安全警告。

星期人物／峰會送各國領袖手槍 厄多安政治風格的縮影

土耳其總統厄多安送給北約盟國領袖每人一把刻上收禮領袖姓名的手槍，另附子彈一盒。北約安卡拉峰會讓厄多安站上西方安全的舞台中央，卻出現西方愈需要他，國內反對派愈噤聲的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。