義大利西西里火山測無人機 德團隊盼更準預測噴發

德國研究團隊近期在義大利西西里島外海的伏卡諾島（Vulcano）測試無人機監測火山氣體的新技術，希望藉由更精準、安全地測量火山噴出的氣體成分，提高預測火山噴發的能力。

法新社報導，伏卡諾島的大火山口（Grand Crater）上次噴發已是19世紀末，儘管火山至今仍持續釋放大量火山氣體，遊客目前仍可沿著火山口步道參觀。

在宛如月球表面的荒涼地貌中，炙熱的火山氣體與硫磺煙霧四處飄散，也成為研究人員測試新技術的理想場域。

雖然無人機已應用於火山監測約15年，科學家如今希望進一步發展更精準、風險更低的氣體測量技術。

德國慕尼黑工業大學（Technical University ofMunich）團隊這次首度在火山環境測試新系統，透過地面感測器發射雷射光束，再由最遠60公尺外的無人機反射訊號，藉此分析火山氣體濃度。

無人機只需依預設路線飛行10至15分鐘，系統便能繪製出氣體濃度地圖，如此一來，感測器無須直接暴露於具腐蝕性的火山氣體中，可降低設備損耗，也減少頻繁重新校正的需求。

另一支來自德國美因茲大學（Johannes GutenbergUniversity Mainz）的團隊，則利用一架被稱為「蒂娜」（Tina）、重達2.5公斤的無人機，搭載感測器直接飛入高溫達攝氏100至140度的火山噴氣孔（fumaroles）上方，量測空氣中的氣體、懸浮微粒等物質。

與這支團隊合作的法國國家科學研究中心（CNRS）研究員羅伯茲（Tjarda Roberts）表示，測量火山氣體除了有助了解火山噴發對大氣的影響，更重要的是，火山噴發前氣體成分往往會發生變化，因此可望成為預警的重要依據。

她指出，地底熔岩往地表上升時，壓力愈大，通常釋放的氣體量也愈多，因此持續監測氣體變化，有助掌握火山活動。

研究人員表示，無人機最大的優勢在於機動性高，可依火山氣體飄散方向迅速調整飛行路徑，也讓研究人員不必親自進入高溫且充滿有毒氣體的危險區域。

羅伯茲說，伏卡諾島目前沒有立即噴發的風險，但世界上仍有不少活火山無法徒步抵達山頂；透過無人機，研究人員便能在不危及人身安全的情況下完成量測。

結束伏卡諾島的試驗後，這套無人機系統接下來將前往西西里島東部、近日再度噴發的活火山埃特納火山（Mount Etna）測試這套系統，進一步驗證它監測火山氣體與預測噴發的能力。