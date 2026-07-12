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去日本旅遊小心！京都圓光寺驚現野生巨熊 專家曝：千萬別轉頭跑

聯合新聞網／ 綜合報導
由於圓光寺鄰近比叡山山麓，後方山林茂密。專家提醒，暑期赴日進行山區健行或參訪古剎的遊客，應注意周邊公告並隨身配戴防熊鈴，以提升環境安全防護特徵。示意圖／Ingimage
由於圓光寺鄰近比叡山山麓，後方山林茂密。專家提醒，暑期赴日進行山區健行或參訪古剎的遊客，應注意周邊公告並隨身配戴防熊鈴，以提升環境安全防護特徵。示意圖／Ingimage

國人喜愛造訪的日本京都近日驚傳野生黑熊現蹤。綜合日媒報導，位於京都市左京區、以紅葉與庭園景觀聞名的百年古剎「圓光寺」，11日上午有巨熊在寺院境內出沒，一名正在帶隊的觀光旅行團導遊目擊後嚇得緊急通報，地方警署隨即出動大批警力奔赴現場擴大巡邏搜山，並對周邊住宅區及觀光客發出安全警告。

該名導遊是在11日上午10時40分左右，驚見一頭體型高大、目測與一般「成年人相當」的巨熊，正鬼鬼祟祟地在圓光寺境內通道周邊徘徊。黑熊似乎也受到現場遊客的驚嚇，隨後便快速往後方的山林方向逃竄。警方獲報後迅速封鎖現場，並進行地毯式搜索，雖然現場並未發現明顯的抓痕或足跡，但因正值暑期旅遊旺季，警方仍不敢掉以輕心。

事實上，這次黑熊現蹤的圓光寺，地理位置坐落於著名的「比叡山」山麓，雖然周邊緊鄰安靜的住宅區，但後方直接連接著茂密的原始森林。圓光寺平時以精緻的枯山水庭園與秋季絕美的奔龍庭紅葉聞名全球，每日皆有大量國際觀光客湧入參訪。

左京警署目前已將該區域列為高風險警戒範圍，並派遣多輛警車於一乗寺周邊進行密集巡邏、宣導防範。專家強烈建議，近期計劃前往京都比叡山、貴船鞍馬或左京區一帶的遊客，最好隨身配戴「防熊鈴」或攜帶防熊噴霧。如在路上不幸與野生動物正面相遇，應「保持冷靜、絕不尖叫奔跑」，並面朝黑熊緩步後退撤離。

京都 日本 黑熊 觀光

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