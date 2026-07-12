颱風巴威襲沖繩釀12傷 九州地區恐飆40度高溫

颱風巴威昨天挾帶狂風暴雨襲擊日本沖繩先島群島，期間久米島機場觀測到最大瞬間陣風達每秒45.3公尺。沖繩縣政府指出，至11日為止，縣內有12人因強風跌倒或被倒塌的看板砸傷。

日本共同社及「沖繩時報」報導，目前颱風巴威持續朝中國內陸方向前進，逐漸遠離沖繩。截至11日晚間8時14分，先島群島及沖繩本島地區發布的暴風警報已全數解除。

不過，遭暴風圈籠罩超過一天的先島地區接連傳出路樹倒塌災情，石垣市白保地區一棵樹齡約200年的福木也不幸被吹倒。

根據沖繩電力公司資料，截至11日晚間11時，沖繩縣內共有1萬6360戶停電，其中宮古島市佔1萬4140戶、石垣市佔1440戶。

氣象數據方面，下地島機場測得24小時累積雨量194毫米，宮古機場與宮古島市城邊新城地區也分別測得185毫米。

沖繩氣象台呼籲民眾，須嚴防豪雨造成土壤鬆動及土石流災害。

此外沖繩氣象台也預警，今天由於積雨雲發達，各地仍有可能出現雷擊，或是因龍捲風等引發的瞬間強風。

而沖繩電力公司則表示，沖繩縣內的停電戶數於11日下午2時左右達到高峰，總計高達2萬7430戶。

其中以宮古島市的1萬7230戶最多，其次為石垣市2610戶、竹富町1930戶。在沖繩本島地區，那霸市有1120戶、八重瀨町1000戶，久米島町也有890戶停電。

截至11日晚間11時為止，縣內仍有1萬6360戶處於停電狀態，沖繩電力公司正持續進行復電搶修工作。

不過另一方面，「朝日新聞」及日本氣象資訊網站tenki.jp報導，由於颱風影響，太平洋高氣壓在西日本一帶增強，11日九州地區出現極端高溫。

福岡縣太宰府的最高氣溫達到39.3度，追平太宰府觀測史上最高紀錄，也是日本今年入夏後首度觀測到39度以上高溫。此外，福岡市氣溫達36.3度，創下今年以來最熱紀錄；長崎縣與鳥取縣也迎來了今夏首個超過35度的「猛暑日」。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。

報導指出，今天高溫仍將籠罩西日本等地。特別是九州北部，部分地區氣溫將逼近40度，預計將出現相當危險的高溫，部分地區可能再度刷新今年最高氣溫紀錄。

九州南部、中國、四國、近畿地區也將普遍出現30度以上的「真夏日」，部分地區更會超過35度。東海與北陸地區則預計升至33度左右。

關東甲信地區雖然大多在30度左右，但由於濕度高，體感仍相當悶熱。

此外，由於太平洋高氣壓向東勢力增強，高溫區域也將進一步向東擴展。13日以近畿地區為中心，氣溫超過35度的「猛暑日」地點將會變多，各地預計將陸續刷新今年最熱紀錄。