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可回收火箭競爭激烈 中日都測試成功
中國與日本近來都試射可回收火箭，盼搶佔太空市場！日本宇航研究開發機構11日宣布成功測試1枚可回收火箭；中國國家航天局則在10日表示，火箭發射後將近地衛星送到太空，隨後也成功回收；由於可回收火箭成本較低，加上低軌衛星通訊需求高，各國近年來都積極發展。
中國已送衛星至太空
根據《美聯社》報導，日本宇宙航空研究開發機構11日宣布成功測試RV-X火箭的回收，火箭按計劃飛行，上升了11米，水平移動了16米，並在著陸前保持直立姿勢。未來將測試RV-X的升空一百米回收測試，法國、德國也參與到了與日本的合作研發項目中。
但《CNN》提到，中國的可回收火箭發展更加快速。中國國家航天局表示，一枚長征十號乙型運載火箭於周五中午從海南島發射場升空，並將一顆衛星送入軌道，火箭的第一級隨後在海上平台通過「網捕系統」成功回收，這也是全球首次海上網捕回收技術應用。
各國要低軌通訊自主
《土耳其通訊社》提到，可回收火箭的領先者為美國的SpaceX與亞馬遜創辦人貝佐斯的藍色起源，採用的是陸地型的著陸支架。中國近年來積極發展太空，被視為與美國的主要競爭對手，包括擴張既有國際太空站、「嫦娥」載人登月計畫，盼在2030年前將中國太空人送上月球，還有希望實現人類低成本太空運輸的「騰雲工程」等。
各國積極發展可回收火箭，主要是為了大幅降低發射成本、提升發射頻率，並搶占太空戰略制高點，加上近年來太空低軌資源及頻段面臨嚴重競爭，若依賴他國火箭服務，將在國家安全與商業通訊上受制於人。
可回收火箭技術成熟的話，能衍生出更龐大的衛星應用、太空旅遊與科學研究市場，各國也積極扶植本土航太企業，刺激民間太空創新。
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