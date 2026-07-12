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客家工藝太平藍驚艷洛杉磯 主打「越在地、越國際」

中央社／ 洛杉磯11日專電

台中太平的客家社區工藝「太平藍」團隊跨越太平洋，今天在洛杉磯展出作品，帶領數十名僑胞參與手作課程，董事長葉晉玉分享核心理念「越在地，越國際」。

「太平藍」源於1999年921大地震後，葉晉玉率領團隊參與社區重建，復甦在地藍染工藝。20多年來，這項傳統的客家藍染工藝，結合年輕一代的設計師團隊，屢獲國內外大獎，近日作品更掛上總統府會客室。

太平藍創辦人、水源地文教基金會董事長葉晉玉表示：「我們在世界各地都得獎，我最高興的不是我們得獎，而是讓大家都能夠認識我們的台灣。」

太平藍團隊11、12日於洛杉磯華僑文教中心舉行文化交流活動，會場懸掛大型作品外，設計師葉冠磊、江婕妤、詹雅汶、盧薏安、陳淑蕙帶領僑胞與美國民眾，將每個人手中一塊白布，染成雲朵、方格、羽毛等圖案。

「太平藍」打出一片天，不僅造福台灣偏鄉台中太平頭汴坑的中高齡人口，青年設計師團隊也為這項一度快要失傳的客家工藝注入活水。客家藍染成為藝術作品、時尚精品，也是高檔家飾擺設。

現場的手作活動讓銀髮族、10多歲的青少年不分年齡都投入其中。葉晉玉說，團隊每一次到國外交流，最期待的就是外國朋友在手作過程中的直接反應，「作品展開的那一刻，他們發出的尖叫和歡呼，都讓我們感到非常欣慰」。

「太平藍」扎根地方社區，經常在台灣各地學校舉行手作課程，葉晉玉說，他的理念是「越在地，越國際」，他說：「我們扎根越深，走在國際越有自信，能夠讓外國人感動。」

他說，手作課程最迷人之處是，學員能夠自己設計作品，每一件作品都是獨特、屬於自己的。

他也希望在與外國朋友交流的過程中，能夠「認識台灣，認識台灣的客家文化，喜歡我們的產品，願意購買台灣製造的產品和作品」。

太平藍設計師、國發會太平青年培力工作站主持人葉冠磊近年與團隊赴美國紐約、加拿大多倫多與溫哥華，這次來到洛杉磯文化交流。

他說，最大的感動是，有學員向他表示，過去只有聽說或是在書本上看過客家藍染，第一次能實際動手做，「看到學員們臉上的笑容，是我們最有成就感的時候」。

這場活動一連兩天舉行，洛杉磯華僑文教服務中心與大洛杉磯台灣客家會共同主辦。客家會理事長李妙麗說，客家會在洛杉磯成立30多年，很高興藉由太平藍團隊的來訪，讓客家工藝在洛杉磯傳承下去。

洛杉磯 921大地震

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