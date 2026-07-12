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禁青少年使用社群媒體 各國進度一次看

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

澳洲等國家陸續禁止青少年與幼童使用社群媒體，世界許多國家也正加速推行這項行動。

歐盟一個專家委員會預定13日向歐盟執委會（European Commission）提交建議，討論歐盟27成員國共同推動禁止孩童使用社群媒體。

世界各國與地區推行進度不一，根據法新社彙整，目前已實施或已提出相關限制的國家超過20個，其中5國已開始執行。

大多數國家是在近期才推出這些措施，限制對象以15歲或16歲以下孩童為主。

●已實施或通過立法

澳洲：自2025年12月起禁止16歲以下孩童使用社群平台。

巴西：自今年3月強制要求社群媒體實施嚴格的年齡驗證，並將16歲以下的帳號直接與家長的綁定。

中國：自2019年起設立規範，逐步收緊未成年人接觸社群媒體。最初限制遊戲上網時間並設宵禁，自2023年起，同樣的規定擴及社群媒體及串流影音平台。

印尼：自3月起禁止16歲以下兒童使用社群媒體。

馬來西亞：6月跟進實施，並規定16歲以下不得註冊主要社群平台。

土耳其：今年4月通過立法，預定年底生效，禁止15歲以下未成年人使用社群媒體。

●已宣布將實施

阿拉伯聯合大公國：上個月宣布，禁止15歲以下孩童使用社群媒體；預計明年實施。

希臘：今年4月初宣布，計劃自2027年1月1日起禁止15歲以下孩童登入社群媒體。

奧地利、斯洛維尼亞：正準備立法，分別規定14歲及15歲以下禁用社群媒體。

德國：總理梅爾茨（Friedrich Merz）支持限制令、甚至全面禁止孩童使用社群媒體。德國專家委員會建議，可「依年齡分級禁止」或「針對特定平台來設限」。

瑞典：已有類似討論，政府委員會建議於2028年初全面禁止15歲以下孩童使用社群媒體。

愛爾蘭：政府已表示，若歐盟遲遲無決定，不排除自行立法。

丹麥：於2025年10月宣布，將提案禁止15歲以下孩童使用「多個社群媒體平台」。

挪威：預計年底前提案，禁止16歲以下孩童使用社群媒體。

英國：擬自2027年初起，全面禁止16歲以下兒童使用社群媒體。

加拿大：宣布希望將社群媒體最低使用年齡設為16歲。

印度：境內數個邦正討論對孩童推出相關限制，中央政府表示，正與各大平台業者協商可能措施。

●立法審議中

法國：；今年1月國民議會一讀通過，禁止15歲以下孩童使用社群媒體，但參議院隨後作修改，僅針對危害較大的平台實施，這一變動引發歐盟的關切，最終版本可望數週內出爐，政府期盼最快能於9月實施。

葡萄牙：正討論立法，擬定16歲以上為法定年齡，可自主註冊使用社群平台、服務、遊戲及應用程式。

西班牙：提案將註冊社群媒體的最低年齡，由14歲上調至16歲。

義大利：國會正在審議法案，禁止15歲以下孩童使用社群媒體。

澳洲 社群媒體 歐盟

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