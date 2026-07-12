聽新聞
0:00 / 0:00
南韓首發緊急高溫警報 慶山、浦項達危險標準
南韓今天根據今年甫上路的高溫警報分級制度，首次發布緊急高溫警報。氣象廳呼籲民眾停止戶外活動，並做好降溫措施。
法新社報導，南韓今年引進新版高溫警報制度，以因應日益頻繁的熱浪事件。官員表示，近年南韓熱浪不僅更加持久，強度也持續升高，因此有必要強化應對措施。
根據新制，若已達到熱浪警報標準的地區，預測體感溫度將達攝氏38度或實際氣溫達39度，即使僅維持1天，也可發布「緊急高溫警報」。
韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）廳長李美善（Lee Mi-seon）在記者會上表示，「韓國氣象廳已於今天上午10時針對慶尚北道南部的慶山市（Gyeongsan）與浦項市（Pohang）發布緊急高溫警報。」
她指出，「這是新制實施以來首度發布緊急高溫警報」，受影響地區週末期間的氣溫已達到警報發布標準。
李美善表示，「緊急高溫警報不僅代表天氣非常炎熱，而是表示在這樣的環境下，即使是健康民眾也會面臨嚴重熱傷害、甚至是死亡的顯著升高風險。」
她呼籲，在警報發布期間，從事戶外活動的人員應立即停止活動，並移動至涼爽場所。
她也提醒民眾，「請務必確認，包括兒童或寵物在內，沒有人被留在車內。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。