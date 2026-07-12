南韓首發緊急高溫警報 慶山、浦項達危險標準

南韓今天根據今年甫上路的高溫警報分級制度，首次發布緊急高溫警報。氣象廳呼籲民眾停止戶外活動，並做好降溫措施。

法新社報導，南韓今年引進新版高溫警報制度，以因應日益頻繁的熱浪事件。官員表示，近年南韓熱浪不僅更加持久，強度也持續升高，因此有必要強化應對措施。

根據新制，若已達到熱浪警報標準的地區，預測體感溫度將達攝氏38度或實際氣溫達39度，即使僅維持1天，也可發布「緊急高溫警報」。

韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）廳長李美善（Lee Mi-seon）在記者會上表示，「韓國氣象廳已於今天上午10時針對慶尚北道南部的慶山市（Gyeongsan）與浦項市（Pohang）發布緊急高溫警報。」

她指出，「這是新制實施以來首度發布緊急高溫警報」，受影響地區週末期間的氣溫已達到警報發布標準。

李美善表示，「緊急高溫警報不僅代表天氣非常炎熱，而是表示在這樣的環境下，即使是健康民眾也會面臨嚴重熱傷害、甚至是死亡的顯著升高風險。」

她呼籲，在警報發布期間，從事戶外活動的人員應立即停止活動，並移動至涼爽場所。

她也提醒民眾，「請務必確認，包括兒童或寵物在內，沒有人被留在車內。」