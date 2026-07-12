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熱浪席捲法國 自由車賽程縮短 艾菲爾周末提早打烊

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

法國面臨5月以來第三波熱浪，全國各地都經歷極端高溫，巴黎艾菲爾鐵塔、羅浮宮和奧塞美術館在周末都提前閉館；環法自由車賽（Tour de France）也破天荒因高溫而縮短賽程。

截至11日，法國本土有1/4地區，包括巴黎大區，都被列為最高等級高溫警報區。

巴黎鐵塔營運單位表示，受高溫預報影響，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）將於周六及周日「特別提早」在下午4時關閉。塔高324公尺的艾菲爾在旺季通常開放到午夜過後。

巴黎兩座著名博物館羅浮宮（Louvre）與奧塞美術館（Musee d'Orsay）也採取相同措施。

全球參觀人數最多的羅浮宮已於9日宣布，周五起至周一，每天提前在下午4時閉館。奧塞美術館則表示，因「極端高溫」自周六至周三，每天下午5時閉館。

環法自由車賽主辦單位則宣布，明天賽事原定的185.5公里，將因高溫減少30公里，取消丘陵環線一段；這是賽事有史以來首次因高溫縮短賽程。

比利時衝刺好手梅利爾（Tim Merlier）對此表示支持，他贏得今天賽段冠軍。他說：「我們已經比賽一星期了，每天氣溫始終超過攝氏35度...大家都在搶水、冰塊和飲料，在（支援）車輛間穿梭拿補給。」

法新社統計，今天共有24個省分由法國氣象局（Meteo-France）發出最高級別警報，其餘本土96個省分中，有59個列為次高的橘色警戒。

法國各地多個城市也因乾旱及火災風險升高，取消國慶日的煙火表演。官方指出，截至目前，野火焚毀的土地面積已是去年同期的兩倍。

熱浪 法國 艾菲爾鐵塔

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