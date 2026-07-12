又是波音…瑞安航空機窗脫落 乘客險遭吸出窗外

歐洲最大廉航愛爾蘭「瑞安航空」十日發生空中驚魂記。一架客機在飛行途中因機窗玻璃破裂脫落，導致一名男性乘客差點遭吸出艙外，所幸身旁的妻子和其他乘客奮力救回，客機緊急返航降落，男子送醫後並無大礙。

瑞安航空一架客機於希臘時間十日清晨五時五十五分從希臘第撒隆尼基起飛，預定飛往德國，但在六○九六公尺高空，一扇機窗玻璃破裂脫落，導致機艙內瞬間失壓。

有乘客說，當時聽到像輪胎爆炸的巨響，之後得知是飛機引擎某個零件脫落後擊中機窗，「大家馬上發現機艙內正在減壓，有人尖叫，我一度以為是有人不小心打開緊急出口；氧氣面罩立刻掉下來，我聞到一股刺鼻氣味，看到一名乘客的頭部與肩膀遭吸出窗外，所幸他有繫上安全帶」。

上述九死一生的乘客是來自塞爾維亞的六十一歲男子，當時他的上半身遭吸出艙外，所幸妻子及其他乘客合力拉住，才沒釀成悲劇。泛希臘公立醫院員工聯合會主席賈納科斯轉述，「這名男子的太太拉住他五分鐘，不讓他被吸出去，並在許多乘客協助下，最終把他拉回機艙內」。

機長之後緊急下降高度，一降落醫護人員就跑進機艙內檢查他的身體狀況。瑞安航空發言人說，這架原定飛往德國慕尼黑郊區梅明根機場的客機，已平安折返希臘第二大城第撒隆尼基。

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）證實，這架客機為美國波音「７３７新世代」（737 NG），是737 MAX機型前的機型。波音表示，正協助由北馬其頓共和國主導的飛安事故調查，「我們持續和瑞安航空保持聯繫並提供支援」。