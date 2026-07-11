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強風大浪惹禍？越南富國島觀光快艇翻覆 至少15人罹難

中央社／ 河內11日綜合外電報導
越南國營媒體報導，一艘載有印度遊客的快艇今天在越南南部富國島附近海域翻覆，造成至少15人罹難。法新社
越南國營媒體報導，一艘載有印度遊客的快艇今天在越南南部富國島附近海域翻覆，造成至少15人罹難。法新社

越南國營媒體報導，一艘載有印度遊客的快艇今天在越南南部富國島附近海域翻覆，造成至少15人罹難。

根據新聞網站越南快訊（VnExpress），這艘快艇在May Rut Ngoai島外海約400公尺處翻覆，當時船上載有36人。

多艘觀光船及海巡船艇投入救援，部分落海民眾已平安獲救。

「年輕人報」（Tuoi Tre）引述當地警方指出，有21名傷者被送醫救治，其中兩人情況危急。

根據年輕人報，15名罹難者均為外籍人士。

印度駐越南大使館證實，翻覆快艇載有「數名印度遊客」，但「事件相關細節仍在釐清中」。

越南國營媒體報導，執政的越南共產黨省級官員阮進海（Nguyen Tien Hai，音譯）表示，當局仍在確認生還者的確切人數。

阮進海指出，初步研判可能是強風與大浪導致快艇翻覆。

May Rut Ngoai島位在越南最大島富國島以南，這座小島以清澈湛藍海水、白沙灘與珊瑚礁聞名，遊客通常會從富國島搭快艇前往。

越南 富國島 觀光 印度

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