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強風大浪惹禍？越南富國島觀光快艇翻覆 至少15人罹難
越南國營媒體報導，一艘載有印度遊客的快艇今天在越南南部富國島附近海域翻覆，造成至少15人罹難。
根據新聞網站越南快訊（VnExpress），這艘快艇在May Rut Ngoai島外海約400公尺處翻覆，當時船上載有36人。
多艘觀光船及海巡船艇投入救援，部分落海民眾已平安獲救。
「年輕人報」（Tuoi Tre）引述當地警方指出，有21名傷者被送醫救治，其中兩人情況危急。
根據年輕人報，15名罹難者均為外籍人士。
印度駐越南大使館證實，翻覆快艇載有「數名印度遊客」，但「事件相關細節仍在釐清中」。
越南國營媒體報導，執政的越南共產黨省級官員阮進海（Nguyen Tien Hai，音譯）表示，當局仍在確認生還者的確切人數。
阮進海指出，初步研判可能是強風與大浪導致快艇翻覆。
May Rut Ngoai島位在越南最大島富國島以南，這座小島以清澈湛藍海水、白沙灘與珊瑚礁聞名，遊客通常會從富國島搭快艇前往。
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