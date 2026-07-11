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「私生活糜爛」北韓高階軍官涉貪遭逐出執政黨 金正恩罕見公開痛斥

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

北韓官媒今天稍早報導，一名高階軍方官員因涉嫌收賄遭逐出執政黨，北韓領導人金正恩罕見公開痛斥其貪汙行徑是「政治犯罪」。

北韓中央通信社（KCNA）指出，金正恩昨天在平壤主持黨政軍聯合會議時，發表了上述評論。

報導表示，會議通報了朝鮮人民軍總政治局前組織副局長朴喜哲（Pak Hui Chol）及其同夥的貪腐情事。

根據北韓中央通信社，朴喜哲收受「巨額賄賂」且「私生活糜爛」，因此執政黨已免去其黨中央領導機構職務，並移送司法單位處理。

金正恩在會中表示：「這是違反黨紀建設方針的政治犯罪，蓄意侵吞與掠奪國家和人民的利益。」

在北韓專制且不透明的政府體制中，最高領導人親自公開譴責高階官員的情況相當罕見。

金正恩 平壤 北韓

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