聽新聞
0:00 / 0:00
「私生活糜爛」北韓高階軍官涉貪遭逐出執政黨 金正恩罕見公開痛斥
北韓官媒今天稍早報導，一名高階軍方官員因涉嫌收賄遭逐出執政黨，北韓領導人金正恩罕見公開痛斥其貪汙行徑是「政治犯罪」。
北韓中央通信社（KCNA）指出，金正恩昨天在平壤主持黨政軍聯合會議時，發表了上述評論。
報導表示，會議通報了朝鮮人民軍總政治局前組織副局長朴喜哲（Pak Hui Chol）及其同夥的貪腐情事。
根據北韓中央通信社，朴喜哲收受「巨額賄賂」且「私生活糜爛」，因此執政黨已免去其黨中央領導機構職務，並移送司法單位處理。
金正恩在會中表示：「這是違反黨紀建設方針的政治犯罪，蓄意侵吞與掠奪國家和人民的利益。」
在北韓專制且不透明的政府體制中，最高領導人親自公開譴責高階官員的情況相當罕見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。