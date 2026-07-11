日本最年長職業鋼琴家年邁過世 享嵩壽105歲

日本最年長的職業鋼琴家室井摩耶子，生前超過100歲仍持續演出，可謂樂壇長青樹。她本月5日在東京都內的家中辭世，享壽105歲。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，東京都政府宣布這則消息。

室井1921年出生於東京，6歲開始學琴，後來以第1名畢業於東京音樂學校（目前的東京藝術大學），接著於1945年1月，以日本交響樂團鋼琴獨奏家的身分正式踏入樂壇。

第二次世界大戰結束後，她正式開始舉辦音樂會，並於1956年前往德國柏林留學。之後，她的重心就放在歐洲，並在各國演奏貝多芬、舒伯特、巴哈等古典音樂家的曲子，獲得國際高度讚譽。

1964年，在德國出版的「世界150名鋼琴家」，室井名列其中。

她後來於1980年回到日本，仍持續活躍於樂壇，不僅舉辦結合演奏與談話的音樂會，向大眾傳遞古典音樂的魅力。室井99歲仍開音樂會演奏，即便超過期頤之年，仍以日本國內最高齡的職業鋼琴家持續活躍，2021年還曾經舉辦生前紀念演奏會，同年更獲東京都政府頒授「名譽都民」榮譽。

相關人士表示，室井本月5日因為年邁在家中過世。據稱，室井的葬禮等相關儀式，已經由親近的親友舉辦完畢。