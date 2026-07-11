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美加新跨國大橋預計7月27日通車 川普曾揚言封鎖

中央社／ 蒙特婁11日綜合外電報導

加拿大官員宣布，一座連結美加兩國、備受期待的新跨國大橋將於本月27日通車。美國總統川普今年稍早因美加貿易摩擦，曾揚言全面封鎖大橋。

法新社報導，加拿大基礎建設部透過聲明表示：「在美國政府支持下，加拿大與密西根州已同意，侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）將於7月27日開放通行。」

聲明並指出，這座大橋「將成為美加兩國之間的重要經濟命脈，並於未來幾十年創造數以十億計美元的經濟效益」。

這座造價64億加元（約新台幣1450億元）的大橋自2018年起動工，連結美國密西根州底特律（Detroit）及加拿大安大略省（Ontario）溫莎市（Windsor）。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上月表示，應美方要求，大橋啟用典禮因「技術性問題」無限期延後。

川普（Donald Trump）2月曾威脅全面封鎖這座大橋，他堅稱美國在施工過程中受到不公平對待，並主張大橋至少應有一半屬於美國。

不過，川普今天向加拿大政府道賀並致謝。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我為美國爭取到一份更好的協議，因此我將允許，連結底特律與安大略省溫莎市、全新且壯觀的侯艾國際大橋如期於7月27日通車。」

他還說：「原本的協議我難以接受！新協議很棒且公平。」

根據溫莎－底特律大橋管理局（Windsor-DetroitBridge Authority）的資料，大橋由加拿大全額出資興建，將由加拿大和密西根州共同持有。

川普 加拿大 底特律 美國

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