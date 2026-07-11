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印度電子垃圾增加 德里制訂廢電池回收SOP

中央社／ 新德里11日專電

高科技產品在印度逐漸普及之際，電子垃圾也隨之增加。印度德里政府正設法處理這種數量快速成長的廢棄物，並針對廢電池的回收制訂了標準作業程序（SOP）。

過時的智慧手機、不堪使用的筆記型電腦、壞掉的平板及舊式充電器等，正成為印度成長速度最快的其中一種垃圾；隨著科技快速發展，這類垃圾衍生的問題也日益嚴重。

今日印度（India Today）報導，在兼顧環保與能源轉型的情況下，印度正努力推廣電動車，但電動車的電池有一定的壽命，終將變成另一種數量龐大的電子垃圾。德里政府意識到這個問題，也試圖防範未然，以免問題惡化至難以控制的地步。

德里政府在電動車推動政策中，制訂電動車廢電池回收規範。在加快推廣電動車以緩解冬季空污問題的同時，將廢電池定為必須安全蒐集、回收、再利用的資源。

根據相關政策，德里將訂出廢電池蒐集、儲存、運輸、回收的SOP，要求製造商依規定蒐集、回收廢電池。

包括電動車的廢電池在內，壞掉或不再使用的手機、電腦、冰箱、冷氣、電池、充電器等電子廢棄物，通常含重金屬等有害物質，若直接傾倒在掩埋場或露天焚燒，都污染土地、水源、空氣，並對環境及民眾健康造成風險。

其實，許多電子廢棄物中的貴金屬可回收再利用，若能徹底執行，就可以減少環境污染與開採貴金屬的需求。

隨著數位化發展，印度2024財政年度製造了380萬噸的電子垃圾，成為全球第3大電子垃圾製造國。

德里著手處理廢電池等廢棄物，雖無法一夕之間解決所有問題，但設法讓廢棄物成為新的原料，而非污染源的規範，相當程度也能帶起民眾的環保意識，讓政府與民間共同因應這樣日益嚴重的挑戰。

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