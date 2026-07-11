孟買斥資437億打造海綿城市 盼科學防洪解淹水難題

印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra State）首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）宣布，將斥資約1300億盧比（約新台幣437億元）治水防洪，打造海綿城市，盼解決長期的淹水問題。

印度經濟時報（The Economic Times）今天報導，馬哈拉什特拉邦的這項計畫將融合傳統、自然的排水等方法，解決孟買周遭尤其低窪地區每逢大雨必淹水的問題，相關資金將由國家災害應變基金、馬哈拉什特拉邦政府、大孟買市政公司共同支應。

大孟買市政公司高階官員透露，計畫已經提交給中央政府及國家災害管理局（NDMA），原則上已獲批准。

依照目前的規劃，投入的經費約在1300億盧比左右，其中約40%使用國家災害應變基金、30%由馬哈拉什特拉邦支付、30%由大孟買市政公司出資。

該計畫已經制訂1年多，國家災害管理局2025年3月開會，相關單位陸續前往現場考察，並向內政部長夏哈（Amit Shah）報告後，原則上已獲得批准。

孟買市政官員表示，該計畫從工程、生態保育等面向著手，主要的措施包括升級易淹水路段的排水設施，強化大排水溝的排水系統，增加易淹水地區的抽水能力，啟動下一階段的河岸治水計畫等。

官員表示，該計畫不僅限於傳統的防洪措施，也將帶入新的防洪方式，例如鋪設透水性較佳的路面，可增加12%到15%雨水吸收速度，防止雨水積在路面上，也會種植樹木，增加吸水面積。

另外，增設地下排水管道，讓雨水能更快滲透到土壤，增設攔截設施以防止垃圾堵住排水道等。

當局指出，要徹底解決淹水問題，沒有速成良藥，但相信借助科學化排水系統的建置，能降低孟買淹水的困擾。