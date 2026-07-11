日本測試火箭升空又著陸 盼重複使用以削減成本

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天在秋田縣發射能反覆飛行且重複使用的實驗用小型火箭。這架實驗機能上升最高到約11公尺，靜止後，水平移動約16公尺後成功著陸。

「讀賣新聞」報導，這架小型實驗機的型號為RV-X，從2016年起開始開發，配備能重複使用約100次的高耐久性引擎，火箭下方則裝有4支腳架，以緩衝著陸時的衝擊。尺寸為全長7.3公尺、直徑1.8公尺，是首度測試。

這架實驗機的引擎經過160次以上的燃燒測試。

這架實驗機今天上午6時15分左右，在秋田縣能代市的能代火箭實驗場，伴隨著轟鳴聲升空，接著水平移動約16公尺，緩緩降落。飛行時間約40秒。JAXA之後將評估著陸時的衝擊影響等，並研擬使用相同機體實施第2次測試。

美國太空探索科技公司（SpaceX）已經開發出第一節能重複使用的火箭「獵鷹9號」（Falcon 9），得以大幅削減成本，並席捲全球衛星發射市場。

另一方面，日本目前的主力運載火箭H3則是用過則丟，不能重複使用，因此JAXA為了削減成本，正在評估使用能重複使用的火箭，當作下一世代的機種。

JAXA正在與法國及德國的航太機構共同開發更貼近實用的實驗機CALLISTO，並計劃在今年度試飛。

日本民間也在推動重複使用型火箭，本田技術研究所去年6月，首度成為成功實施升空與著陸的日本國內企業。

日本金澤工業大學推進工學教授森合秀樹表示，「日本重複使用型火箭的技術，仍在初期階段。看好以這次實驗為契機，加快開發速度」。