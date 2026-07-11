快訊

巴威颱風豪雨釀溪水暴漲！新竹那羅派出所慘淹水 員警急撤安置

颱風夜車窗沒關…宜蘭出現「暖心男」默默貼防護膜 網讚：最美風景

聽新聞
0:00 / 0:00

日本測試火箭升空又著陸 盼重複使用以削減成本

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天在秋田縣發射能反覆飛行且重複使用的實驗用小型火箭。這架實驗機能上升最高到約11公尺，靜止後，水平移動約16公尺後成功著陸。

「讀賣新聞」報導，這架小型實驗機的型號為RV-X，從2016年起開始開發，配備能重複使用約100次的高耐久性引擎，火箭下方則裝有4支腳架，以緩衝著陸時的衝擊。尺寸為全長7.3公尺、直徑1.8公尺，是首度測試。

這架實驗機的引擎經過160次以上的燃燒測試。

這架實驗機今天上午6時15分左右，在秋田縣能代市的能代火箭實驗場，伴隨著轟鳴聲升空，接著水平移動約16公尺，緩緩降落。飛行時間約40秒。JAXA之後將評估著陸時的衝擊影響等，並研擬使用相同機體實施第2次測試。

美國太空探索科技公司（SpaceX）已經開發出第一節能重複使用的火箭「獵鷹9號」（Falcon 9），得以大幅削減成本，並席捲全球衛星發射市場。

另一方面，日本目前的主力運載火箭H3則是用過則丟，不能重複使用，因此JAXA為了削減成本，正在評估使用能重複使用的火箭，當作下一世代的機種。

JAXA正在與法國及德國的航太機構共同開發更貼近實用的實驗機CALLISTO，並計劃在今年度試飛。

日本民間也在推動重複使用型火箭，本田技術研究所去年6月，首度成為成功實施升空與著陸的日本國內企業。

日本金澤工業大學推進工學教授森合秀樹表示，「日本重複使用型火箭的技術，仍在初期階段。看好以這次實驗為契機，加快開發速度」。

火箭 日本

延伸閱讀

航太突破 陸首次完成「網系」回收火箭

影／號稱全球首次 大陸宣布成功在海上平台「網繫」回收火箭

里程碑？中首次成功回收火箭 美媒：與SpaceX有10年差距

陸海上平台「網繫」回收火箭 首度規模化應用LNG製高純甲烷航太燃料

相關新聞

德今年已逾5000人熱死 8成逾75歲 西班牙氣溫創112年新高

自6月下旬以來，破紀錄熱浪持續席捲歐洲多國，各地接連出現攝氏40度以上高溫。德國聯邦公共衛生主管機構羅伯特科赫研究所（RKI）9日公布最新估算指出，截至6月底，德國今年累計約有5120例高溫相關死亡，多數集中於6月下旬熱浪最嚴重期間，其中逾8成死者為75歲以上高齡者。另一方面，西班牙巴塞隆納也測得攝氏40.7度高溫，創下當地有正式氣象紀錄、112年以來最高溫。

委內瑞拉毀滅性雙強震奪逾4000人命 家屬廢墟間苦尋親友

委內瑞拉政府今天表示，6月24日發生的毀滅性雙重地震已造成逾4000人罹難。儘管救難人員已停止搜尋生還者，許多家屬仍不放...

等待一甲子82歲圓夢上太空 傳奇女飛行員馮克辭世

傳奇女飛行員及女性太空先驅馮克(Mary Wallace "Wally" Funk)於太空競賽時代初期就接受太空人訓練，卻遲至約60年後才登上太空。這位富有開創精神的女性9日在德州辭世，享壽87歲。

「穆罕默德」1主因成為英國最流行男嬰名 連3年居榜首

英國國家統計局（ONS）9日公布2025年英格蘭及威爾士嬰兒命名統計，男嬰名字「穆罕默德」（Muhammad）連續第三年成為最受歡迎名字，全年約有6000名男嬰以此命名，較排名第二的「諾亞」（Noah）多近2000人，兩者自2023年起一直穩居首兩位，差距較去年的1580人進一步擴大。

英國前國會議員陳屍住家！26歲男涉謀殺遭捕 反恐警察曾介入調查

英國前國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）9日被發現死亡，享年78歲。一名26歲男子因涉嫌謀殺，10日遭警方拘留。反恐警察曾參與「初步調查」，但警方未將此案視為恐怖主義案件。

澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口 母疑涉食人被控家暴謀殺

澳洲新南威爾士州（NSW）發生情節駭人的倫常慘案！當地警方接獲1名31歲母親報案，當派員上門調查時，發現女子的4歲兒子離奇死亡，手臂嚴重受傷，傷口狀況十分恐怖，現場情況讓一眾警員與醫護人員都大感震撼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。