委內瑞拉毀滅性雙強震奪逾4000人命 家屬廢墟間苦尋親友

委內瑞拉政府今天表示，6月24日發生的毀滅性雙重地震已造成逾4000人罹難。儘管救難人員已停止搜尋生還者，許多家屬仍不放棄，在廢墟間苦尋親友，希望讓他們得以入土為安。

法新社報導，委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在通訊軟體Telegram指出，6月24日接連發生的兩個強震至少造成4118人罹難、1萬6740人受傷，沿海的拉圭拉州（La Guaira）多個地區被夷為平地。

目前仍有數以千計民眾下落不明。

委內瑞拉6月24日首先遭規模7.2地震侵襲，39秒後緊接著發生規模7.5地震，後者是委國百年來所遭遇最強地震。多棟高層住宅倒塌，化為層層瓦礫。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）市中心今天也發生規模3.0地震，一度引發恐慌，多棟建築物內的人員緊急疏散。