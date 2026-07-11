戰火鳳凰重生 敘利亞截肢女孩以優異成績改寫命運

18歲敘利亞女孩努爾年幼時因戰火失去左手，6月底以全校第一名優異成績，從土耳其滿納海國際學校畢業，並獲得慈濟基金會提供的全額醫學獎學金。

慈濟基金會土耳其辦事處負責人胡光中是建立這所學校的執旗先驅。他在與中央社的訪問中，訴說努爾（Nur Ahmad Almustafa）取得獎學金背後一段曲折且充滿大愛的故事。

努爾的童年因2011年爆發的敘利亞內戰而破碎，她的父親艾哈邁德（Ahmed）回憶道，「努爾正在屋前玩耍時，一塊砲彈碎片飛過來擊中她的手，導致骨頭粉碎，醫生說必須截肢。」

這段悲慘的經歷，讓她從小就必須面對身體的殘缺與外界的眼光。努爾也坦言，「因為害怕被欺負，所以總是將自己空著的手遮掩起來。」

但努爾堅信，透過勤奮學習可以彌補身體缺憾，並向所有人證明自己有能力戰勝生活的挑戰。

胡光中開始述說努爾的故事。努爾由於敘利亞家園遭轟炸，和家人在2014年逃到土耳其，落腳於伊斯坦堡的蘇丹加濟區（Sultangazi）。這裡正是由土耳其慈濟基金會開辦的滿納海國際學校所在地，努爾和妹妹也因此進入學校就讀。

正式成立於2015年的滿納海國際學校（El MenahilInternational School），是土耳其唯一以敘利亞難民學童為主的合格國際學校。滿納海在阿拉伯語的意思是「沙漠綠洲」，象徵希望泉源。

2011年敘利亞爆發內戰後，數百萬難民湧入土耳其。土耳其政府在當時雖有為敘利亞學童提供部分公立學校就讀機會，但因語言不同（敘利亞官方語言為阿拉伯語）、師資及校舍也不足，許多敘利亞孩子仍長期失學。

自1999年土耳其大地震後，台灣慈濟基金會即開始長期在土耳其援助難民。2014年底，慈濟基金會土耳其志工胡光中發現，教育是難民最迫切的需求之一，便開始與其他志工一起投身為敘利亞難民學童辦學，使用阿拉伯語為主要教學語言，且多數教師也是逃離戰亂的敘利亞人。

滿納海國際學校現在同時設有小學、國中及高中課程。2018年，不僅取得土耳其教育部核准，同時也通過美國教育認證（AdvancED），讓學生學歷可獲國際承認。

土耳其政府和聯合國兒童基金會甚至也開始比照滿納海模式，在土耳其全境開設數百間臨時教育中心，為難民推動「教育不能等」（Education Cannot Wait）教育計畫。

胡光中以欣慰的口氣告訴中央社記者，所有公益活動，包括自2014年7月底學校開辦以來，「到現在，我們已經幫助了超過百萬人次的敘利亞難民。而且，蘇丹加濟市是土耳其唯一沒有兒童行乞的城市。」

胡光中也用心地統計和整理學校歷年來輝煌的成果。根據2026年6月最新統計資料，滿納海目前除531名正式學生外，還開設成人和語文班，全部學生總人數達3122名。而今年畢業生總人數為639人，且有463名學生即將進入大學就讀。

此外，慈濟基金會也為優秀學生提供獎學金。過去8年來，累計已有1091位學生受惠。目前仍有432位在學學生接受獎學金補助。且除每月生活獎學金外，還提供大學學費補助，以及針對醫療專業學生的「全額醫學獎學金」，即支付大學醫學相關科系5年全額學費。

努爾從小就立志長大要當醫生，因此勤奮於課業，並始終保持年級第一名佳績。然而，就在鳳凰花開畢業時節，努爾以頂尖成績申請大學，且全校所有師生都準備為努爾喝采，恭喜她即將進入醫學系就讀之際，大學卻以「醫學系學生需要雙手操作」為由，拒絕錄取努爾就讀醫學系。

當老師告訴努爾這個消息時，努爾僅是平靜地表示，自己現在想轉修電腦工程科系。

而就在眾人都不解於努爾的反應時，才發現背後其實隱藏一個更令人動容的真相。

由於慈濟基金會規定，同一個家庭只能領取一份全額醫學獎學金名額。而努爾的妹妹同樣於今年畢業，也同樣有意就讀醫學科系。因此，努爾默默決定放棄自己從小就懷抱的行醫夢想，將唯一的機會留給妹妹。

在得知努爾無私的姊妹情後，慈濟基金會決定破例，同時給予努爾與妹妹全額醫學獎學金。因此，努爾現在已經正式註冊藥學系，妹妹則將就讀人類醫學系。

這時，胡光中也向記者透露，「你相信嗎？認識努爾這麼多年來，直到最近她要申請大學時，我才知道原來她有一隻手殘缺⋯⋯」

在土耳其擔任志工援助難民近27年的胡光中告訴記者，努爾的故事讓他的心情久久不能平復。他看到，許多難民在歷經戰亂顛簸，目睹家園化為廢墟，至親因戰火離世，還有自身健康遭戰火摧殘的錐心刺痛後，內心深處反而淬煉出更溫柔的光芒，讓他們更能將心比心、感同身受。

努爾的故事便是其中一例。