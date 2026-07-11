維爾紐斯電視塔餐廳重啟 165公尺高空旋轉景觀吸客

立陶宛最高建築、位於首都維爾紐斯的電視塔近日重新開放其位於165公尺高的旋轉餐廳「銀河」，在整修後恢復營運，提供高空景觀餐飲空間。

維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構Go Vilnius表示，翻新後的餐廳以現代手法呈現立陶宛料理，並強調在地食材運用，包括黃瓜、蘑菇、香草及莓果等農產品。

根據Go Vilnius新聞稿，維爾紐斯電視塔高度326.4公尺，為立陶宛最高建築，在歐洲電視塔中排名第8，與法國巴黎艾菲爾鐵塔高度相近。「銀河」餐廳每55分鐘旋轉一圈，提供360度景觀，在天氣良好情況下，視野最遠可達50公里。

維爾紐斯電視塔於1980年建成，原為通訊設施。1991年1月13日蘇聯對立陶宛發起軍事行動期間，當地民眾在此抵抗並捍衛獨立，使該地成為重要歷史象徵。目前塔內設有相關歷史展覽，對外開放參觀。

近年來，維爾紐斯電視塔已轉型為多功能觀光地標，包括位於175公尺高、擁有全景視野的公寓式飯店，以及刺激的170公尺高「邊緣漫步」（EdgeWalk）體驗，讓遊客可在塔外平台行走，每年吸引眾多遊客到訪。