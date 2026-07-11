澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口 母疑涉食人被控家暴謀殺

澳洲新南威爾士州（NSW）發生情節駭人的倫常慘案！當地警方接獲1名31歲母親報案，當派員上門調查時，發現女子的4歲兒子離奇死亡，手臂嚴重受傷，傷口狀況十分恐怖，現場情況讓一眾警員與醫護人員都大感震撼。警方懷疑案件牽涉食人行為，遂安排涉案女子進行DNA及拭子化驗，男童遺體亦被送往驗屍。案發後翌日，涉案女子被控家暴謀殺，她出庭應訊時未有申請保釋，法庭亦不准其保釋，下令羈押至9月再提堂審訊。

當局正調查男童母親是否濫用藥物及有精神狀況，但官員為免案件調查進度受干擾，拒絕透露更多詳情。據澳洲媒體報導，當地兒童保護部門人員在男童生前曾多次收到舉報，且3次登門跟進，但最近一次已是18個月前，卻沒有妥善安置男童，最終釀成慘劇。當地居民自發悼念遇害男童，而各界亦質疑保護系統未能守護弱勢孩童，而案發後政府已展開檢討程序。

4歲男童手臂重傷 傷口狀況恐怖

綜合《7NEWS》、《The Guardian》、《THE DAILY AUS》等澳媒報導，事發於2026年7月4日，新南威爾士州1名31歲女子主動向當地警方求助，警方按其指示上門調查，發現其4歲兒子倒斃屋內，男童手臂傷勢嚴重，狀況極度恐怖，連資深警員及救護人員深受衝擊。

母涉嫌「吃兒子」被控家暴謀殺

警方檢走屋內大量證物，並扣押涉案女子的車輛，又安排她接受DNA及拭子化驗，重點排查這宗倫常兇案是否牽涉食人行為。警方將男童遺體送往驗屍，以確認其具體死因及死亡時間。

至案件曝光翌日，涉案女子被起訴家暴謀殺，她短暫出庭應訊，但未有申請保釋，法庭亦裁定不批保釋，被安排還押看管，將於9月1日再度出庭受審。因澳洲法例保障未成年受害者，故母子身份全程保密，不得對外曝光。

兒童保護部門多次收到舉報仍出事 當局檢討處理手法

傳媒稱有消息透露，悲劇發生前，當地兒童保護部門曾收到多宗有關男童狀況的舉報，當局亦曾派員三度家訪，但最後一次跟進記錄已是案發前18個月。儘管當局多次收到舉報，但男童仍被允許與母親同住，結果喪命。事件令社會嘩然，並引來各界抨擊，多名政界人士直指可悲，質疑保護機制存在疏漏，未能保護弱勢小童。政府則宣布啟動獨立檢討機制，檢視該部門處理手法是否涉及重大失職。

母涉濫藥及精神問題納檢 官員拒評防擾查案

涉案母親的吸毒史及精神健康問題被列入重點調查範圍，但為避免影響刑事調查進度，相關部門負責人拒絕對此發表言論，全案目前仍在全力偵查中。

鄰居送禮哀悼男童 稱無法接受悲劇

至7月6日，當地居民自發悼念遇害男童，紛紛送上禮物及祈禱追思，現場瀰漫悲痛氣氛，不少鄰居直言無法接受悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》