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屏東芒果嘉義鳳梨英國上市 台灣好物前進國會

中央社／ 倫敦10日專電

一批700公斤產自屏東的愛文芒果，以及總重100公斤來自嘉義的台農16號鳳梨7日空運抵達倫敦，近日已陸續配送給預購客戶，今天在英國實體門市正式上市。

駐英國代表姚金祥今天在銷售此批芒果和鳳梨、位於倫敦的台灣特色超市LingerMart接受中央社採訪時透露，代表處已採購數盒芒果致贈各單位業務夥伴，包括英國國會議員、政府官員，以及駐英外交使節團成員，相信他們在品嚐後，會有興趣進一步了解並愛上台灣優質農產品。

姚金祥提到，除了大倫敦地區，英格蘭西北部和大林肯郡（Lincolnshire）也有進口商已經、或者有興趣向英國廣大市場引介台灣水果及其他農特產品。

台灣與英國已建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年並在ETP架構下簽署數位貿易子協議，雙邊另於2024年簽署「有機產品相互承認」備忘錄。姚金祥預期，這些制度性的安排有助更多台灣優質農產品在英國市場拓展版圖。

進口此批屏東愛文芒果和嘉義台農16號鳳梨的是進口商Made in Taiwan。

Made in Taiwan相對年輕，專精進口台灣農特產品，LingerMart是其關係企業。LingerMart今天在店面舉辦推廣活動，標誌Made in Taiwan引進的台灣芒果和鳳梨在英國正式上市，並邀請潛在合作夥伴親自體驗台灣水果的優越品質。

Made in Taiwan行銷經理Gaston Liu告訴中央社，這批水果6日在台灣採收後，7日即登上長榮航空的貨運班機，倫敦時間當天晚上抵達英國，8日起陸續配送給預購客戶，過程中，分秒必爭、講求冷鏈不斷鏈，為的就是要將台灣水果以最新鮮、美味的狀態送到客戶手中。

這一批芒果零售單價16.88英鎊，鳳梨則是29.8英鎊。Gaston Liu表示，公司持續拓展通路，目前包括餐廳、甜品業者在內，反應普遍相當良好。

Gaston Liu說，Made in Taiwan這一波主打芒果，引進的台灣愛文芒果甜度高達14至16度，也就是最高已達「頂級」，堪稱是「LV（國際頂尖精品品牌）等級」的芒果。

今天在LingerMart活動現場也可見芒果和鳳梨口味的台灣啤酒。

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