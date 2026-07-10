印度諾貝爾獎得主人道組織關懷全球 盼加強與台連結

印度諾貝爾和平獎得主創立的人道組織希望關懷力量深入世界各角落，組織執行長沙提雅提（Asmita Satyarthi）接受中央社訪問時說，台灣志工長年與他們合作，且讓人留下深刻印象，她希望擴大與台灣合作、和台灣有更強的連結。

台灣與印度關係近年持續穩定發展，合作領域從經濟、科技層面，擴展到教育、文化等領域，以關懷、服務、社會責任等共同價值觀驅動的人文交流也逐漸獲得重視。

印度人道組織「沙提雅提全球關懷行動」（Satyarthi Movement for Global Compassion, SMGC）由2014年獲得諾貝爾和平獎的凱拉西．沙提雅提（Kailash Satyarthi）創辦，目前由其女兒擔任執行長。

執行長沙提雅提表示，SMGC藉由志工計畫、領導力培養、國際青年交流等方式，讓台灣青年與印度社群有攜手合作的機會，也讓兩地相關機構能有更深入的合作。

沙提雅提說：「過去幾年，我們很高興有許多台灣青年到這裡來做志工，在我們的兒童修院（BalAshram）陪伴孩子們，看他們這麼積極參與，並為我們的行動做出如此有意義的貢獻，我們感到無比欣慰。」

SMGC的服務計畫是為期一整年的大型計畫，培養23至40歲之間、熱衷於創造積極變革的青年專業人士。沙提雅提說：「這是一個與諾貝爾獎得主，以及世界上包括人工智慧（AI）、商業、醫療、教育、司法、治理和信仰等領域領袖並肩工作的機會。」

沙提雅提服務計畫並非僅關注學術知識或專業技能，而是希望鼓勵參與者將領導視為對社會的責任，並讓人在面對當今世界一些最緊迫挑戰，並試圖找出切實可行解決方案之際，不忘將關懷的元素注入其中。

此外，SMGC也開設暑期學校，在3週的密集課程中，讓18歲到25歲的青年有機會跟創辦人凱拉西．沙提雅提及其他世界各領域的領袖學習，了解關懷的力量如何帶來改變。

沙提雅提告訴中央社記者說：「我們認為所謂的關懷，就是用心解決問題，並以此為動力，採取有意義的行動。」

暑期學校在SMGC的「兒童修院」進行，那是印度第一個為從奴役、剝削和販賣行為中解救出來的兒童設立的庇護中心，沙提雅提說：「這是一個能親身見證社群變革的絕佳機會，因為你能看到兒童、青年和婦女挺身而出，為自身的權利和正義而戰。」

沙提雅提談到台灣時表示，SMGC多年來與許多來自台灣的青年志工合作，「他們的貢獻讓我們留下深刻的印象」。

她認為，台灣的志工到兒童修院陪伴孩子，也配合執行一些機構支援附近村莊的活動，貢獻意義非凡，台灣志工始終展現出熱情、奉獻和對服務的真誠承諾，「他們不再只是旁觀者，而是積極參與社群活動，與當地居民建立真誠的關係」。

她說：「我們非常喜愛這些台灣青年，以及與他們同行的老師們，他們一直以來都帶著非常謙遜、樸實、開朗的態度，他們完美地融入了與自身文化截然不同的文化。他們多年來始終是沙提雅提大家庭的一部分。」

除了與台灣年輕志工的合作，SMGC也希望能和台灣有更深的連結，沙提雅提說：「我們非常希望與台灣人民、政府和機構建立更緊密的合作關係，因為我們相信，雙方在文化和價值觀十分契合，我們渴望接待更多年輕人，讓他們參與我們的計畫，也非常希望派遣青年團隊前往台灣，深入了解台灣的文化和生活方式。」

沙提雅提表示，台灣擁有豐富的資源和無限的潛能，SMGC非常樂意合作，培訓以關懷為核心的未來領導人。

她指出，觀察現今的情況，市場、數據、資訊都已經全球化了，但在關懷這件事上則還未落實，「我們的願景是要讓關懷遍及全球各個角落」。

沙提雅提告訴中央社記者，是人類自己製造出人與人之間的隔閡，讓世界上最有權勢的人和最弱勢的人產生了巨大的鴻溝；而沙提雅提全球關懷行動的真正意義在於團結人們，為了正義、平等、和平與永續發展，「我們相信，每個人都肩負著一份責任」。

SMGC以關懷促進正義、平等、和平、永續發展為目標，過去歷經組織調整、改名，實際運作已約40年。