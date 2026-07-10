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烏克蘭需除雷區等於4個台灣 瑞士小學生募款助重建

中央社／ 蘇黎世10日專電

位於瑞士伯恩州鄉間的排雷機基金會（Digger Foundation）研發製造最先進排雷機，也投入協助烏克蘭重建，近期獲伯恩的小學生與一名瑞士慈善家響應，成功為烏克蘭募得一台最先進坦克除地雷機所需經費，傳為佳話。

排雷機基金會是研發人道、先進排雷機器的非營利組織，創辦人兼執行長谷恩（Frédéric Guerne）近期到伯恩州一所小學介紹烏克蘭戰爭及坦克除地雷機如何協助重建，引發小學生熱烈響應，發起「為烏克蘭募集一台坦克除地雷機」活動，共募得6萬5000瑞郎（約新台幣259萬元），再由一位瑞士慈善家補足建造一台排雷機的差額50萬瑞郎。

谷恩指出，俄烏戰爭前，基金會每年約生產一台排雷機；現在烏克蘭每年需要100台，目前基金會每年可生產2至3台，其他人道救援國家也提供不同機型的排雷設備。隨著美國與歐洲縮減人道援助經費，民間募款已成為瑞士排雷機基金會最重要的資金來源。

谷恩說明，根據聯合國估計，烏克蘭約1/5國土布滿地雷或未爆彈，大量農田無法耕作。須除雷面積約相當於4個瑞士，也約4個台灣大小。

而一台坦克除地雷機約需10人操作，包括2名遙控操作員、維修工程師、急救人員、清地雷工作員及品管師等；翻土時可摧毀98%的地雷，其餘2%仍須人工排除。

谷恩接受中央社專訪表示，現代戰爭的地雷設計邏輯並非「殺人」，而是讓人致殘。傷兵需要大量後勤資源救援，營救過程更可能造成額外傷亡，因此地雷造成的傷殘，比直接致死更能削弱敵軍戰力。

他指出，許多埋有地雷的地區戰後看似恢復安全，居民返鄉後，因誤踩而引爆。孩童可能撿到地雷，不知危險而當成玩具，引發悲劇，就連距離台灣不遠的越南也曾發生類似案例。

谷恩展示多種地雷表示，目前全球約有600多種，幾乎每個參與過戰爭的國家或地區都會自行研發，包括俄羅斯、南斯拉夫、中國、法國，甚至未參戰的瑞士也有自己的地雷。

排雷機基金會成立於1998年，研發的排雷機已發展至第4代，最新型坦克除地雷機可直接引爆地雷而不損壞機具，堅固程度達坦克等級，目前已在4大洲、17個國家服役，包括非洲、巴爾幹半島及亞洲的柬埔寨。

谷恩表示，基金會投入28年來，真正完成全面除雷的戰區仍十分有限。上一個成功案例是莫三比克，2015年終於清除境內所有地雷。他說，看著曾經危險的荒地建起村莊、孕育新生命，是最珍貴的回報。執行任務的坦克除地雷機目前正運回瑞士維修，之後將再送往其他需要除雷的地區。

烏克蘭 瑞士 俄烏戰爭

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