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等待一甲子82歲圓夢上太空…傳奇女飛行員馮克辭世 享壽87歲

中央社／ 達拉斯9日綜合外電報導
傳奇女飛行員馮克在德州辭世，享壽87歲。 路透社
傳奇女飛行員馮克在德州辭世，享壽87歲。 路透社

傳奇女飛行員馮克於太空時代早期曾與其他12位美國女性一同接受太空人訓練，約莫60年後成為登上太空的最年長者。這位富有開創精神的女性昨天在德州辭世，享壽87歲。

路透社報導，馮克（Wally Funk）居住的德州格瑞普維尼市（Grapevine）今天透過社群媒體發布聲明宣布她的死訊。馮克昨晚在家中過世，聲明沒有提到死因。格瑞普維尼市位在達拉斯（Dallas）郊區。

馮克曾因性別因素被排除在國家航空暨太空總署（NASA）早期太空人團隊之外；晚年則受邀成為亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司（Blue Origin）新謝波德號（New Shepard）首次載人任務貴賓之一，再次成為媒體焦點。貝佐斯和馮克之外，2021年7月進行的該次飛行還有另外兩名乘客。

貝佐斯於啟航前數週公布首次任務成員名單時，馮克在上傳藍源官方網站的影片中說道：「沒想到我這輩子可以真的飛上去。」

那次長約10分鐘的亞軌道太空之旅讓當時82歲的馮克成為史上飛抵外太空最年長的人，打破時年77歲的前「水星計畫」（Mercury）太空人葛倫（JohnGlenn）1998年於參議員任內搭乘NASA太空梭重返太空時創下的紀錄。

新謝波德號安全降落德州沙漠後，馮克步出太空艙時對記者表示：「我已經等很久。我想再去一次，越快越好。」

太空人 德州

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