聖嬰發威 氣象機構：今年颱風季「異常活躍」高於均值40%

赴日旅遊時，若是餐餐美食，身體恐怕也吃不消。根據日媒LIVEDOOR報導，專門研究糖尿病的內科醫師山村聰近期親自實測日本小七的人氣商品「綠花椰菜雞肉水煮蛋」，對這款產品給予「極度優秀」的高評價，若旅途中想兼顧減脂、飲食控制的朋友，日本7-11的這款神物絕對要列入清單。

2026-07-10 11:34