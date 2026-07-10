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聖嬰發威 氣象機構：今年颱風季「異常活躍」高於均值40%

中央社／ 北京9日綜合外電報導
巴威颱風逼近台灣，宜蘭沿岸出現巨浪。法新社
巴威颱風逼近台灣，宜蘭沿岸出現巨浪。法新社

英國氣象預測機構「熱帶風暴風險」（Tropical Storm Risk，TSR）調高今年西北太平洋颱風預測，並預測今年颱風季「異常活躍」，與1991年至2020年的30年平均水準相比，高約40%。

路透社報導，這項7月預測更新指出，今年6月到11月期間，預估將出現28個熱帶風暴、19個颱風和12個強烈颱風，分別高於30年均值的25.5個、16.0個和9.3個。

英國TSR表示，強烈聖嬰現象（El Nino）正在太平洋發展中，將在整個夏季和秋季期間「顯著增強」西北太平洋颱風活動。

TSR指出，這個颱風季擠進西北太平洋近幾十年來最活躍颱風季前1/3的機率高達92%。

中國沿海省份經常受到颱風的影響，因此西北太平洋颱風季在中國備受關注。

目前朝台灣方向逼近的颱風巴威（TyphoonBavi），預計11日晚間在中國東部沿海登陸。

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