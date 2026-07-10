快訊

不斷更新／巴威颱風掀風雨…嘉縣、花蓮等11縣市放颱風假 11日停班課看過來

盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

熱浪燒乾法國最長河！羅亞爾河變沙洲 歐洲高溫已奪數千命

聯合新聞網／ 綜合報導
羅亞爾河因熱浪乾涸，儼然成了沙洲。示意圖／ingimage
羅亞爾河因熱浪乾涸，儼然成了沙洲。示意圖／ingimage

西歐正遭遇史上最猛烈的熱浪之一，法國最長河羅亞爾河（Loire River）部分河段竟幾乎完全乾涸，原本寬闊的河道如今只剩大片沙洲與零星積水，宛如沙漠景觀。專家警告，極端高溫、乾旱與野火正同步惡化，氣候變遷帶來的衝擊已越來越強烈。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，位於法國蒙讓蘇爾羅亞爾（Montjean-sur-Loire）的空拍畫面顯示，全長約1,006公里的羅亞爾河河床大面積裸露，只剩零散水窪。另一條位於梅松杜布瓦列夫勒蒙（Maisons-du-Bois-Lièvremont）的杜河（Doubs River）也因持續乾旱幾乎見底。

今年6月，西歐平均氣溫達20.74°C，比1991年至2020年同期平均高出3°C以上，創下有紀錄以來最炎熱的6月之一。法國更於6月24日在西南部皮索（Pissos）測得44.3°C高溫，刷新近80年來的最高紀錄，全國一度發布最高等級紅色高溫警報。

高溫也重創民眾生活。法國多所學校停課，數萬戶家庭停電，部分地區自來水供應進入最高「危機」等級，政府呼籲民眾減少用水，避免澆花、洗車及替私人泳池注水。

與此同時，熱浪也助長野火迅速蔓延。葡萄牙、西班牙、法國及希臘已有超過1.9萬公頃土地遭火勢吞噬，相當於曼哈頓面積的兩倍以上。法國南部佩皮尼昂（Perpignan）附近更有約700名消防員持續投入滅火，超過1萬名居民被迫撤離。

根據各國官方統計，6月熱浪期間，法國、比利時、西班牙及荷蘭已通報超過4,700起超額死亡案例，其中僅西班牙就在短短3天內就有至少212人因高溫喪命，整個歐洲的實際死亡人數恐怕更高。

歐盟哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change Service）指出，今年6月也是全球第二熱的6月，海洋表面溫度更創下歷史同期新高。科學家表示，全球暖化使地球平均氣溫較工業革命前高出約1.4°C，加上來自撒哈拉沙漠的高壓熱氣團形成「熱穹」（heat dome）效應，讓熱空氣持續滯留在西歐上空，不斷推升氣溫。專家警告，若溫室氣體排放持續增加，未來類似極端熱浪將變得更加頻繁且更加劇烈。

熱浪 高溫 歐洲 法國 氣候變遷

延伸閱讀

聞香也有用 研究發現「聞巧克力香味」重訓竟能多做18下

買了20年的幸運號碼中5.18億 婦人控彩券遭店員丟掉讓她頭獎落空

血流滿身仍冷靜摸獅子 印度男遭攻擊靠沉著反應撿回一命

試戴兩小時竟把鑽戒吞下肚 英國男偷竊曝光催吐還鑽戒

相關新聞

聖嬰發威 氣象機構：今年颱風季「異常活躍」高於均值40%

英國氣象預測機構「熱帶風暴風險」（Tropical Storm Risk，TSR）調高今年西北太平洋颱風預測，並預測今年...

熱浪燒乾法國最長河！羅亞爾河變沙洲 歐洲高溫已奪數千命

西歐正遭遇史上最猛烈的熱浪之一，法國最長河羅亞爾河（Loire River）部分河段竟幾乎完全乾涸，原本寬闊的河道如今只剩大片沙洲與零星積水，宛如沙漠景觀。專家警告，極端高溫、乾旱與野火正同步惡化，氣候變遷帶來的衝擊已越來越強烈。

新千歲機場驚傳機艙起火！乘客行動電源釀災 約50人虛驚一場

日本北海道新千歲機場當地時間10日下午1時50分左右傳出停放中的飛機起火，消防接獲機組員通報稱，乘客隨身行李中的行動電源冒出濃煙，隨即趕赴現場處理。

澳洲本土海鳥首現H5N1 禽流感病毒擴散進入新階段

澳洲政府今天表示，科學家首度在澳洲本土海鳥身上檢驗出高傳染性的H5N1禽流感病毒，代表病毒在澳洲境內的擴散進入新階段

影／UFO？沖繩夜空「神祕橘光體」現身20分鐘 專家揭真相

日本沖繩縣南城市玉城百名的百名海灘東方天空，當地時間6日晚間7時30分至8時左右，出現發出強烈橘色光芒的物體。目擊者紛紛猜測「是不是UFO」、「非常不可思議」，媒體為查明其真實身分，特別詢問石垣島天文台專家及航空自衛隊。

去日本偶爾想吃健康點？內科醫狂讚7-11「70元神級減脂餐」：極度優秀

赴日旅遊時，若是餐餐美食，身體恐怕也吃不消。根據日媒LIVEDOOR報導，專門研究糖尿病的內科醫師山村聰近期親自實測日本小七的人氣商品「綠花椰菜雞肉水煮蛋」，對這款產品給予「極度優秀」的高評價，若旅途中想兼顧減脂、飲食控制的朋友，日本7-11的這款神物絕對要列入清單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。