熱浪燒乾法國最長河！羅亞爾河變沙洲 歐洲高溫已奪數千命

西歐正遭遇史上最猛烈的熱浪之一，法國最長河羅亞爾河（Loire River）部分河段竟幾乎完全乾涸，原本寬闊的河道如今只剩大片沙洲與零星積水，宛如沙漠景觀。專家警告，極端高溫、乾旱與野火正同步惡化，氣候變遷帶來的衝擊已越來越強烈。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，位於法國蒙讓蘇爾羅亞爾（Montjean-sur-Loire）的空拍畫面顯示，全長約1,006公里的羅亞爾河河床大面積裸露，只剩零散水窪。另一條位於梅松杜布瓦列夫勒蒙（Maisons-du-Bois-Lièvremont）的杜河（Doubs River）也因持續乾旱幾乎見底。

今年6月，西歐平均氣溫達20.74°C，比1991年至2020年同期平均高出3°C以上，創下有紀錄以來最炎熱的6月之一。法國更於6月24日在西南部皮索（Pissos）測得44.3°C高溫，刷新近80年來的最高紀錄，全國一度發布最高等級紅色高溫警報。

高溫也重創民眾生活。法國多所學校停課，數萬戶家庭停電，部分地區自來水供應進入最高「危機」等級，政府呼籲民眾減少用水，避免澆花、洗車及替私人泳池注水。

與此同時，熱浪也助長野火迅速蔓延。葡萄牙、西班牙、法國及希臘已有超過1.9萬公頃土地遭火勢吞噬，相當於曼哈頓面積的兩倍以上。法國南部佩皮尼昂（Perpignan）附近更有約700名消防員持續投入滅火，超過1萬名居民被迫撤離。

根據各國官方統計，6月熱浪期間，法國、比利時、西班牙及荷蘭已通報超過4,700起超額死亡案例，其中僅西班牙就在短短3天內就有至少212人因高溫喪命，整個歐洲的實際死亡人數恐怕更高。

歐盟哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change Service）指出，今年6月也是全球第二熱的6月，海洋表面溫度更創下歷史同期新高。科學家表示，全球暖化使地球平均氣溫較工業革命前高出約1.4°C，加上來自撒哈拉沙漠的高壓熱氣團形成「熱穹」（heat dome）效應，讓熱空氣持續滯留在西歐上空，不斷推升氣溫。專家警告，若溫室氣體排放持續增加，未來類似極端熱浪將變得更加頻繁且更加劇烈。