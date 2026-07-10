西班牙野火至少11死據信多為外國人 19人下落不明

西班牙當局今天表示，南部阿梅里亞省野火造成11人死亡，據信罹難者大多是外國人，其中包括被燒死在一部汽車裡頭的4人可能為英國籍。

法新社報導，火勢蔓延橫掃阿梅里亞省（Almeria）洛斯加利亞爾多斯（Los Gallardos）地區，當局仍在確認死者的身分。不過安達盧西亞自治區（Andalusia）政府緊急事務廳廳長山斯（Antonio Sanz）表示：「一切跡象皆顯示，大多數、甚至可能全部罹難者都是外籍人士。」

山斯指出，其中4名死者是在一輛右駕車內被發現，顯示他們可能是英國人。其餘7人疑似在試圖從崎嶇地形步行逃離時遇難。

安達盧西亞自治區政府主席莫雷諾（Juan ManuelMoreno Bonilla）今天表示，這起野火發生後，目前至少有19人下落不明。

他告訴西班牙人民廣播網（COPE）：「目前至少仍有19人下落不明，已經確認死亡的11人當中，有4人是同車同行…可能會有第12名罹難者。」

9日爆發的這起野火迅速蔓延至熱門觀光區，還造成8人受傷。

鄰近的安塔斯鎮（Antas）鎮長里道（Pedro Ridao）向國營西班牙國家電視台（TVE）表示，這場火災疑似因為一條電纜鬆脫墜落在一片乾燥灌木叢上引發。

瑞道指出：「主要是午後強風導致火勢蔓延…眼看火勢狂飆，不斷吞噬農舍、度假屋和車輛，我們立刻展開行動。」

這場災難是2005年以來西班牙死傷最慘重野火。中部瓜達拉哈拉（Guadalajara）2005年因遊客在野外烤肉引發大火，造成11名消防員殉職、數千公頃森林被毀。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）對阿梅里亞省野火造成死傷表達「極度悲痛與震驚」，向罹難者家屬致哀，並祝福傷者早日康復。他在X平台表示，緊急服務、治安單位及軍事應急部隊（UME）均已動員投入救災。他同時呼籲居民提高警覺。